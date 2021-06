Boom inmobiliario en la 'Recoleta de Uruguay': precios y oportunidades para argentinos

El interés por los inversores argentinos en Uruguay vuelve a despertarse y ese país lo aprovecha. Entre los operadores inmobiliarios destacan oportunidades en Pocitos, la 'Recoleta' de Montevideo, donde los monoambientes son las estrellas y se consiguen por US$ 90 mil con rentas superiores al 4%.

La comercializadora uruguaya Amarras, que cuenta con cinco oficinas en Uruguay y dos en la Argentina aseguran que trabajan con más de 200 propiedades que están alquiladas y que corresponden a propietarios argentinos.

Como guía para inversores argentinos, elaboraron una radiografía del exclusivo barrio de Pocitos donde estacan el tipo de propiedad más demandada, precios y rentabilidad.

Las unidades más rentables, según el análisis, son los monoambientes, aseguran. Ese tipo de propiedades en pozo con entrega en un año arranca en US$ 95 mil, con una rentabilidad del 5% y una valorización del 21%.

Los monoambientes ya terminados y con renta, se ubican en el eje de los US$ 120 mil, con una rentabilidad del 4,3%.

Para las unidades en preventa con entrega en 36 meses, registran en Amarras, los valores se ubican en los US$ 82 mil, con un rentabilidad aproximada del 4,9% y una valorización del 35%.

Como ejemplo, a tan sólo una cuadra de la rambla, con una vista privilegiada al mar, la inmobiliaria comercializa View Pocitos, a metros de la esquina insignia del barrio, muy cerca del World Trade Center (WTC), Montevideo Shopping y Punta Carretas Shopping.

Allí los monoambientes (desde 36,80 m2) parten desde los US$ 120 mil, las unidades con dos dormitorios (desde 86,90 m2) se comercializan a partir de los US$ 250 mil, y los apartamentos de tres dormitorios (desde 126,90 m2) se ofrecen desde los US$ 320 mil.

En construcción y con entrega a 12 meses se puede invertir en el edificio M+, ubicado a cinco cuadras de la rambla, y próximo al WTC y Montevideo Shopping, cerca de las principales instituciones bancarias del país, las sedes de grandes empresas y hoteles de reconocidas cadenas internacionales.

Son dos torres de departamentos desarrollados en cuatro niveles más una Planta Baja de accesos y departamentos, y un subsuelo de garajes. La Torre Calle y la Torre Parque disponen ambas de departamentos de un dormitorio y monoambientes.

La entrega está prevista para abril de 2022. Se ofrece financiación durante la obra (10% con la reserva, 20 % compromiso, 60% durante la obra y 10% con la ocupación). El pago contado cuenta con 11% de descuento sobre precio de lista, el pago total durante obra cuenta con 5% de descuento sobre precio de lista.

Para las unidades en pozo, con entrega a 24 o 36 meses, está el edificio Virago, sobre la calle Gabriel Pereira también en Pocitos, rodeado de servicios, clubes y medios de transporte. El edificio estará compuesto por amplias unidades monoambientes y de un dormitorio, tipologías más demandadas en alquileres.

Los penthouses con terrazas serán de uno y de dos dormitorios. En el último piso la torre contara con una completa barbacoa, gimnasio y laundry de uso común. Pensada para un público inversor el edificio contará con bajas expensas.

Las unidades mono ambientes de 34m2 parten de los US$ 79 mil y las unidades con un dormitorio (65m2 con terraza) desde los US$ 129 mil.

Por Florencia Lendoiro / El Cronista-RIPE