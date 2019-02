Bordaberry: "¿No nos damos cuenta lo que significa vender los derechos de TV donde juegan Suárez, Cavani?"

Pedro Bordaberry, presidente de la comisión normalizadora de la AUF, expresó sin pelos en la lengua que los problemas financieros de los clubes, muchos de los cuales no tienen dinero para iniciar la temporada, radican en lo mal que venden los derechos de televisión a Tenfield.

El dirigente dijo que “la plata que los clubes piden está ahí. Le están prestando la plata que les correspondería si se negociara bien”. ¿No nos damos cuenta de lo que significa vender los derechos de TV donde juegan Suárez y Cavani?”, cuestionó.

Bordaberry dijo que estudió el tema e intercambió información con sus colegas del exterior para conocer en cuánto dinero se venden los derechos en otros países.

En declaraciones al programa Tirando Paredes de 1010AM, Bordaberry comenzó hablando de los derechos de TV de las Eliminatorias.

“El valor de los derechos de las Eliminatorias es enorme. Estuve llamando a mis colegas de otros países para ver si estaban vendiendo, en cuánto están vendiendo. Venezuela acaba de vender los derechos internacionales de las Eliminatorias en US$ 25 millones. ¿Sabés en cuánto vendimos los derechos internacionales nosotros en la Eliminatoria pasada, con Suárez, Cavani, Godín, Tabárez? en cinco millones. Ellos venden el Venezuela - Brasil con Rondón y Dudamel, nosotros lo vendemos con Cavani y Suárez. ¿Cuánto valen?”.

Bordaberry agregó: “¿Sabés en cuanto vendió Ecuador? 22 millones de dólares. Chile arriba de los 86 millones de dólares. No sé si me entienden. Acá el tema del financiamiento, y el problema financiero de los clubes está ahí, está en el dinero que tiene que pagar la televisión”.

Conflicto de intereses

El dirigente reiteró lo que había manifestado en la edición del miércoles 6 de febrero a Referí en relación al conflicto de intereses.

“También digo e intento ser bien claro, no me parece bueno que coincida la fecha de la elección con la fecha de comienzo del campeonato. ¿Por qué? Porque para comenzar el torneo hay que pagar muchas obligaciones y hay un contrato con una empresa (Tenfield) por el cual los clubes le pueden pedir adelanto de dinero. No es bueno que coincida la posibilidad de pedir un adelanto con las elecciones. Lo económico debería ir por un canal diferente a lo político. Además, y no es menor, las nuevas autoridades tendrán que vender lo más valioso que tendrá la AUF para los próximos años que son los derechos de TV para las Eliminatorias y donde uno de los interesados será el que puede adelantar el dinero”.

En la nota con Tirando Paredes, el presidente de la comisión normalizadora agregó: “Ahí hay un conflicto de intereses absoluto. Hay un riesgo. Mirá el caso de Nike y Puma, eran US$ 3.500.000 contra 22. Algunos votaron el contrato de tres millones y medio. La elección la ganó Nike por un voto, ¡22 millones contra tres y medio! ¿No se dan cuenta que la plata esa que falta está ahí?”.

Los millones locales

Posteriormente el dirigente hizo referencia a los derechos del fútbol local, al malestar que le genera que clubes de países como Ecuador o Perú se lleven al 9 de Peñarol y Nacional.

“¿Sabés cuánto van a recibir los clubes chilenos por los derechos del fútbol local: 120 millones de dólares. ¿Saben cuánto van a recibir los clubes uruguayos por los derechos del fútbol local? 15. Ahora ven porque viene cualquier equipo de Segunda de Chile y te compra al 9 de Peñarol, Nacional o Wanderers. Ahora nos explicamos por qué hace rato que no ganamos copas internacionales. Está ahí el asunto”.

Bordaberry hizo referencia a un tema recurrente relacionado a la cantidad de abonados.

“Chile tiene un millón y medio de abonados al fútbol, Uruguay 700 mil, o sea que si ellos reciben 120, nosotros debemos recibir 60, pero recibimos 15. La plata que los clubes piden está ahí. Le están prestando la plata que les correspondería, si se negociara bien”.

Vender a Suárez y Cavani

Bordaberry concluyó diciendo: “A mí me choca, viene un club de Ecuador, viene un club de Perú y nos compran los jugadores. Entiendo Europa, Brasil con el mercado enorme que tiene, que le compren a Bruno Méndez a Wanderers, pero no entiendo cómo Perú, Ecuador, Chile, hasta a Bolivia se van los jugadores. Y lo digo con todo respeto. ¿Por qué es eso? ¿Por qué es así? ¿No nos damos cuenta de lo que significa vender los derechos de TV donde juegan Suárez y Cavani?”.