Bordaberry sugiere no vender más los derechos de TV e imitar a Chile negociando la señal

El presidente de la comisión regularizadora de la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF), Pedro Bordaberry, sugiere no vender más los derechos de televisión del Campeonato Uruguayo (firmados con Tenfield hasta 2025) e iniciar el camino que recorrieron Chile y la Conmebol negociando por sí mismos la señal, algo que les redituó un 300% de aumento en sus ingresos.

Bordaberry visitó el programa 100% Deportes de Sport 890 donde expuso: “En la segunda mitad del año la Asociación va a tener ingresos más que suficientes como para que, si se sigue el plan financiero que estamos elaborando, a fines de diciembre la Asociación quede a cero. Y si además de eso podemos ver la venta de los activos de televisión y no hacerlo en la forma tradicional yo creo que la Asociación y el fútbol uruguayo puede tener tres veces más de los recursos de televisión de los que obtiene hoy”.

El presidente de la comisión regularizadora apoyó su pensamiento en los ejemplos de la Asociación Chilena y la Conmebol.

“Si mirás como ha comercializado Chile y la Conmebol han multiplicado por tres los ingresos de televisión en los últimos cuatro años, un 300%. En la Libertadores hace cuatro años se repartían US$ 70 millones y este año se van a repartir US$ 210 millones. Chile hizo el canal de fútbol, puso todos sus activos ahí, hoy acaba de arrendar el canal de fútbol en US$ 2.200 millones por 12 años, entonces hay toda una serie de nuevas realidades que tiene que encarar la Asociación”.

El contrato con Tenfield

Cuando se le recordó que la AUF tenía un contrato con Tenfield, por los derechos de TV del fútbol local hasta 2025, el dirigente respondió.

“El contrato de la actividad local es hasta 2025, pero los derechos de Eliminatorias se van a tener que comercializar. El contrato local tiene una cláusula de rescisión que pagando se termina. Es un tema para las nuevas autoridades. Nosotros vamos a dejar los estudios hechos. Lo que es cierto es que no siguiendo los caminos tradicionales se puede sacar entre tres y cuatro veces más dinero. ¿Cuál es el camino tradicional? El camino tradicional es vender los derechos. ¿Cómo hacemos? Los metemos en una señal y vendés vos la señal a los cables. Nosotros pedimos a una consultara que nos hizo un informe previo y lo que hicimos fue averiguar en Chile y Conmebol cómo lo habían hecho. Aparte date cuenta de que Twitter va a transmitir el segundo tiempo de la NBA, y Facebook los jueves los partidos de la Copa Libertadores en exclusiva”.

“Tengo más pantalla y más plata”

Bordaberry contó una anécdota vivida con un amigo. “Tengo un amigo que me dice: ‘Bo van a ir con el Facebook, ¿qué pantalla les da?’ ¿Qué pantalla? Me da una pantalla en África, me da una pantalla en la China. Entonces, ¿qué pantalla me da qué no me das vos? Vos me das la pantalla para acá. Pero además ellos (Facebook) me dan más plata ¿Por qué? Porque como tiene más pantallas, eso se paga por pantallas, entonces hay más gente mirándolo. Y ojo, si no empezás a correr esa carrera o esa pantalla te la ocupa la UEFA o la Major League y quedás afuera. Y ellos recaudan más plata y contratan mejores jugadores. Por eso digo que acá hay que analizar otros caminos”.

Bordaberry finalizó diciendo: “Hay una posibilidad muy grande de generar recursos para el fútbol uruguayo que haga que los clubes nuestros puedan competir en mejores condiciones en la Copa Libertadores. ¿Quién nos viene a comprar los jugadores? ¿Quién se llevó al back izquierdo de Peñarol? ¿El Barcelona? No, tu competidor, la Liga de Quito. ¿Y vos no podés pagar lo que paga la Liga de Quito? Con todo respeto. Por eso está bueno que te llame tu viejo y te diga instálame el Facebook para ver los partidos de Peñarol en la Libertadores”.