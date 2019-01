Jugadores del interior intiman a OFI a que les dé el contrato firmado con Tenfield

La celebración de la Copa de Selecciones del Interior se mantiene en duda. Los jugadores del interior siguen adelante en su lucha por no ceder sus derechos de imagen, que fueron vendidos por OFI a Tenfield, y el viernes vence el plazo para que firmen el documento donde acreditan que los ceden a ambas partes.

Sin embargo, en la medianoche del miércoles la Asociación de Futbolistas Amateurs del Interior (AFAI) intimó a OFI a que le remita los documentos firmados con Tenfield para conocer el alcance de los compromisos asumidos y firmados.

El comunicado de AFAI expresa: “Nuestra Asociación intima en forma urgente a OFI que les remitan a la Asociación copia fiel de los contratos firmados con Tenfield para conocer de primera mano el alcance de los compromisos asumidos y firmados por OFI. Esta medida tiene el objeto de conocer el contrato del que se habla pero no se conoce".

"Solicitado a OFI que aclare en razón y representación de quiénes firmaron con la empresa Tenfield los contratos que nos ocupan y que involucran derechos individuales y personales de los jugadores del fútbol del interior, pertenecientes a las ligas federadas y si éstas tienen poder o representación legal de cada uno de los jugadores que están inscriptos en la Copa de Selección para ceder los derechos personales de imagen. La Asociación entiende que no se puede exigir a ningún jugador inscripto en la lista de buena fe de las selecciones inscriptas regularmente por disposición estatutaria para esta competencia, lo que no está previsto en el reglamento, ello quiere decir que las selecciones que opten por no ceder los derechos de cada unos de sus jugadores, individualmente, no podrán ser excluidas de la competencia por razón del contrato”, dice el comunicado.

En la nota se deja constancia de que si OFI no modifica su postura se la denunciará “ante los organismos y Tribunales que competentes fueren, tanto en lo administrativo, deportivo y judicial, responsabilizándose económicamente a OFI y los dirigentes firmantes del contrato por los daño y perjuicios que le ocasionaren.

"Los problemas de derechos de imagen de los jugadores no serán cedido sino por voluntad expresa de cada uno de los mismos, en cualquier sentido. Este es un problema a resolver entre Tenfield y OFI en la que nada tienen de responsabilidad los jugadores ni las ligas, puesto que el derecho de imagen negociado no les pertenece a las Ligas ni a OFI”.

La nota se cierra dejando establecido que la Asociación de los jugadores “está abierta a coadyuvar en la forma de dirimir este conflicto en la exacta medida en que no se vulneren los derechos individuales de sus jugadores asociados”.