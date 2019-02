“No es bueno que coincida pedir un adelanto (a Tenfield) con elecciones”

El presidente de la comisión normalizadora de la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF), Pedro Bordaberry, manifestó su preocupación por la decisión de los clubes la semana pasada de suspender el inicio del Campeonato Uruguayo 2019 hasta tanto no se fije fecha para las elecciones en la AUF. "Si eso sucedió no es por omisión nuestra", dijo antes de reunirse, este miércoles, con los futuros integrantes del congreso para aprobar una serie de reglamentos que permitan seguir reestructurando al ente rector del fútbol nacional. De lo que pasó en los últimos días y lo que pasará esta noche, Bordaberry charló con Referí.

¿Qué espera para la reunión con los nuevos integrantes del Congreso?

Que se apruebe todo lo que se necesita (reglamento de funcionamiento, reglamento electoral) para poder llamar a elecciones. Los documentos fueron enviados hace varios días a todos los integrantes del nuevo Congreso y solamente recibimos respuestas de un club, que hizo puntualizaciones sobre las que estamos de acuerdo. Suponemos que si los otros clubes e integrantes no hicieron comentarios en todos este tiempo es porque no tienen nada para aportar y estarán de acuerdo, por tanto esperamos aprobar el reglamento de funcionamiento para poder llamar a la primera reunión del Congreso para luego convocar a elecciones.

¿Si no consigue fijar la fecha de elecciones hoy, se seguirá postergando el Uruguayo?

Esa es una cuestión de la Mesa Ejecutiva, que tiene potestades para fijar el comienzo del campeonato. Nosotros queremos que empiecen los campeonatos.

Pero en el último consejo de liga quedó atado el comienzo del torneo a la fecha de las elecciones.

El tema del torneo local es resorte de la mesa. Fui claro. Nosotros actuamos e hicimos esto (aprobación del nuevo estatuto y pretender poner en funcionamiento el Congreso) en tiempo récord. Y a unos clubes que mandaron una nota (N. de R.: Potencia, Uruguay Montevideo, Racing, Los Halcones, Juventud, Salus, Boston River, Cerro, Bella Vista, Artigas, Wanderers, Villa Española, Defensor Sporting, Fénix, Villa Teresa, Progreso, Danubio, Cerrito, River Plate y Central Español) le contesté por escrito todo lo que hicimos y los avances en tiempo récord que tuvimos.

¿Qué pidieron esos clubes?

Que se acelere el proceso eleccionario. ¡Más rápido no podemos ir! Sacamos el estatuto en dos semanas y media. ¿Dónde se vio eso? Cuando ese trámite demora entre nueve y 12 meses.

¿Por qué en enero no pudieron aprobar el reglamento del Congreso?

El 9 de enero, los abogados nos hicieron la hoja de ruta para las elecciones. El 15, nos dijeron que lo primero que había que hacer era aprobar el funcionamiento del Congreso. Y así lo hicimos, entonces el día 18 enviamos los tres documentos a todos los integrantes del Congreso y solo respondió Wanderers. Nadie más lo hizo, ni planteando ajustes al texto ni confirmando que estaban de acuerdo. ¿Es culpa nuestra? Igual, no nos quedamos en eso. Como no nos contestaron, el día 25 citamos a una reunión para el 6 de febrero (hoy) para hablarlo personalmente con ellos. ¿Qué más podemos hacer para avanzar más rápido?

¿Siente que los clubes están poniendo trabas?

No son solo los clubes, son todos los miembros del Congreso. Porque no recibimos respuestas de clubes, de OFI ni de los grupos de interés.

Pero los grupos de interés no están reglamentados aún.

Es correcto. Ante la falta de respuesta citamos a una reunión y esta noche sabremos qué fue lo que sucedió. Queremos saber si están de acuerdo con el reglamento, que es muy sencillo, y con eso hacemos funcionar el Congreso, llamamos a elecciones y ya está, nos vamos.

¿Lo sorprendió la postergación del Uruguayo?

Lo que a nosotros nos llama la atención es el motivo por el cual se dice que se posterga su inicio. Que se diga que es hasta que no se fije fecha de elecciones, entiendo que si eso sucedió no es por omisión nuestra, cuando mandamos todos los documentos antes de que tomaran la decisión de postergar el inicio. Podrá haber otros motivos, pero no es ese el motivo a esgrimir. Estamos haciendo todo lo posible para fijar la fecha y esperamos una respuesta sobre el reglamento de los que suspenden el comienzo del campeonato. Y todavía no la recibimos. También digo e intento ser bien claro, no me parece bueno que coincida la fecha de la elección con la fecha de comienzo del campeonato. ¿Por qué? Porque para comenzar el torneo hay que pagar muchas obligaciones y hay un contrato con una empresa (Tenfield) por el cual los clubes le pueden pedir adelanto de dinero. No es bueno que coincida la posibilidad de pedir un adelanto con las elecciones. Lo económico debería ir por un canal diferente a lo político. Además, y no es menor, las nuevas autoridades tendrán que vender lo más valioso que tendrá la AUF para los próximos años que son los derechos de TV para las Eliminatorias y donde uno de los interesados será el que puede adelantar el dinero.

¿Cómo hace para evitar esa situación?

Si los clubes quieren ir a pedir dinero, pueden hacerlo.

Pero, ¿qué puede hacer usted para que lo político no se contamine con lo económico?

La primera opción es que no coincida la fecha de la elección con el comienzo del torneo.

Eso no quita que puedan quedar comprometido los votos para dentro de un mes.

¿Qué querés que te diga? En ese caso puedo decir que en el nuevo estatuto hay una innovación en las normas para evitar el conflicto de interés por parte de los miembros.

En la noche de este miércoles, a la hora 20, a la reunión con los integrantes del nuevo Congreso de la AUF –técnicamente no se trata de la primera reunión del Congreso, porque aún no fue reglamentado– asistirán todos los miembros. En representación de los jugadores concurrirán representantes de la Mutual, pero no serán los que integrarán el nuevo cuerpo de la AUF porque los futbolistas deben formar una Asociación conformada por jugadores profesionales y amateurs. Por su parte, OFI debe determinar de qué forma efectuará los nueve votos que tiene en el congreso. La intención de la comisión que encabeza la AUF pasa por aprobar este miércoles el reglamento de funcionamiento del Congreso para luego convocar a la primera reunión oficial, aprobar el reglamento electoral y designar la comisión de ética que otorgará los certificados de idoneidad a los dirigentes uruguayos que se candidatearán a las elecciones, si aún no los tienen.