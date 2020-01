Bordaberry pidió trasladar embajada en Israel a Jerusalén en su último discurso como legislador

El senador colorado Pedro Bordaberry intervino este lunes por última vez en el Parlamento, al menos por los próximos cinco años, durante la sesión de la Comisión Permanente por el Día Internacional de Conmemoración anual en memoria de las víctimas del Holocausto. En su despedida parlamentaria, el legislador homenajeó a las víctimas y pidió que la embajada uruguaya en Israel se traslade de Tel Aviv a Jerusalén.

"Vaya si nuestros mayores nos legaron ese camino. Hoy el camino es trasladar la embajada uruguaya a Jerusalén. De eso no hay ninguna duda. Se puede hacer eso, se puede trasladar. Ahí están los gobiernos, ahí están los ministerios, ahí está el trabajo. Uruguay tiene que volver a ser ese faro de defensa de esa democracia, de ese país, de ese Estado de Derecho. Tenemos que volver a ese camino a ayudar a que crezca en el mundo entero la democracia, la libertad. Así sí estaremos honrando a las víctimas" del Holocausto, sostuvo el legislador, seguido de aplausos de algunos de los presentes en las barras.

La propuesta del legislador de trasladar la embajada uruguaya a Jerusalén, territorio en disputa entre israelíes y palestinos, había sido mencionada también por la senadora Verónica Alonso durante la campaña electoral para las elecciones internas en las que competía como precandidata, pese a que luego se terminó bajando para dar su apoyo a Juan Sartori. Donald Trump, el gobierno de Guatemala y el presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, tuvieron la misma iniciativa.

El argumento de que el traslado de una embajada a Jerusalén puede generar violencia fue esgrimido por la cancillería uruguaya cuando, luego del anuncio de Trump de mover la sede diplomática de Estados Unidos, emitió un comunicado en el que manifestaba "preocupación" porque esa medida no contribuía "al imprescindible clima de paz y respeto mutuo necesario para alcanzar una solución justa, completa y duradera".

En setiembre del 2019, durante una exposición de todos los candidatos a la Presidencia ante el Comité Central Israelita, el candidato blanco Luis Lacalle Pou, ahora presidente electo, manifestó no estar en condiciones de trasladar esa embajada. “Me queda claro que para los israelíes la capital es Jerusalem, pero no me puedo comprometer hoy en actuar de esa manera. Algunos países han avanzado en oficinas comerciales, no me opongo pero hoy no les puedo contestar que haría ese traslado porque somos participantes de la ONU y en ese sentido seguimos sus recomendaciones y acatamos sus dictámenes”, dijo en ese momento.

El canciller designado Ernesto Talvi había manifestado en esa oportunidad –en la que habló como candidato colorado- que “la capital de Israel es Jerusalem, es la capital oficial del Estado de Israel”. “De hecho algunos países decidieron trasladar allí su embajada, otros no. Pero es un asunto contencioso, es un asunto complejo, difícil que no va a resolverse de manera definitiva hasta tanto el conflicto que subyace entre israelíes y palestinos no sea resuelto”, sostuvo.

AFP

El 27 de enero de 1945 las tropas soviéticas ingresaron a Auschwitz -el campo de concentración que registró más muertes en la Alemania nazi- y se encontraron con un panorama estremecedor. Más de un millón de personas fueron asesinadas y torturadas en nombre del régimen Nazi y solo unos pocos fueron hallados con vida. El Parlamento uruguayo realiza un homenaje a raíz de una resolución de noviembre del 2005 que fue tomada por la Asamblea General de las Naciones Unidas.

"Uruguay fue siempre, frente a todas estas barbaries, un faro, fue de los primeros que señaló el rumbo que había que seguirse", destacó el Bordaberry. "El liberalismo político fue el mejor instrumento para enfrentar a estos autócratas que intentaron estrangular las libertades de fuera, que se llevaron millones de vidas", aseguró.

"No es ninguna novedad la propaganda y la manipulación. Ayer eran los nazis, hoy son otros medios", explicó y subrayó que no puede dejarse de lado y pasar desapercibida la violencia que se vive en los países que rodean al estado de Israel. "Las mujeres son golpeadas y los homosexuales asesinados", afirmó y advirtió que la única forma de detener esa violencia es enfrentarla. "Por suerte la democracia liberal ha sabido enfrentar a favor de esa libertad de ser humano, de su pensamiento, y ha sabido enfrentarla con libertad, opinión y comunicación".

Bordaberry no fue el único legislador que se despidió del Parlamento por al menos el próximo quinquenio. También lo hizo, por ejemplo, el diputado nacionalista Pablo Abdala. "Las Naciones Unidas han demostrado con relación a este tema y a otros genocidios una cierta pereza. Ha pasado y sigue pasando con relación al genocidio armenio y pasó con relación una infame resolución que en algún momento pretendió equiparar el sionismo con el racismo", dijo. "Hoy fue mi última intervención en el Parlamento. La Comisión Permanente conmemoró el Holocausto del pueblo judío, y hablé en nombre del Partido Nacional. Quiso la realidad que el tema tuviera que ver con los derechos humanos; los de ayer, hoy y mañana", tuiteó minutos después.