Bordaberry: Sanguinetti "me cortó el brazo; me dolió mucho, eso no se hace"

El senador del Partido Colorado Pedro Bordaberry se refirió este martes a las repercusiones que generó la noticia de que el candidato Ernesto Talvi y el líder de Batllistas, Julio María Sanguinetti, no respaldaron su intención de postular una lista al Senado encabezada por él. Luego de que se hiciera público que Bordaberry consultó a los otros dos referentes antes de presentar la lista –una intención de la que al final desistió, por no tener su apoyo–, Sanguinetti emitió un comunicado de prensa en el que manifestó lo siguiente:

"Hace un año se discutía la existencia del Partido Colorado por ausencia de liderazgo. Vino luego un proceso de resurgimiento, en que trabajamos con ahínco. Acaba de hacer una gran elección interna, de la que han emanado las fórmulas presidenciales y las candidaturas parlamentarias. No es hora de abrir un debate interno sobre las aspiraciones del dr. Bordaberry, a quien respetamos y apreciamos desde siempre y en todo momento, aún con acuerdos y desacuerdos. Hoy, el partido vive un clima de fraterna competencia y crecimiento. Como hemos dicho reiteradamente, se trata de sumar y no fragmentar".

El líder de Vamos Uruguay sostuvo que estas afirmaciones le "dolieron mucho". "Me cortó el brazo. Que ponga que estas son aspiraciones mías, eso no se hace. Ese comunicado es muy triste, además viniendo de él, porque sabe una cantidad de cosas que yo sé: sabe que no es así y cuál es su motivación. Me dolió mucho lo que hizo Sanguinetti, acusarme de fragmentar y de ponerme una cantidad de intenciones. No lo esperaba de él", expresó en el programa Desayunos Informales, de Teledoce.

Talvi, por su parte, escribió este lunes un mensaje en su cuenta de Twitter para aclarar por qué no respaldó la intención de Bordaberry. El economista destacó que el legislador "es un dirigente de primera magnitud" y un "brillante parlamentario". "Estoy seguro de que seguirá haciendo importantes contribuciones en el país que se viene", auguró.

En octubre comparecerán los candidatos al Parlamento que fueron ungidos por las urnas en las elecciones internas. Pedro Bordaberry es un dirigente de primera magnitud, brillante parlamentario. Estoy seguro de que seguirá haciendo importantes contribuciones en el país que se viene — Ernesto Talvi (@ernesto_talvi) July 29, 2019

Bordaberry bromeó que estas palabras fueron para él "el beso de la princesa" porque, como en la canción Colombina (de Jaime Ross), al final Talvi "lo cortó con su mirada indiferente".

El senador explicó que la primera vez que pensó que el candidato del Partido Colorado quería que trabajaran codo a codo fue el 30 de junio, cuando se realizó la elección interna. Ese día, según Bordaberry, Talvi se refirió a él como un "hermano de la vida" y elogió su trabajo en el Parlamento frente a los militantes colorados que se congregaron en la sede del partido. "Hablaban de que era un activo, entonces creí, como el murguista, que el beso era para mí, y pensé cómo puedo ayudar", relató.

El exministro de Turismo consideró que presentar una lista al Senado encabezada por él y otra a Diputados era la mejor forma de ayudar a ampliar el electorado del Partido Colorado. Según explicó en el programa televisivo, la lista al Senado estaría integrada por "gente con mucho peso", mientras que los representantes serían jóvenes en su mayoría.

Sin embargo, como en 2017 había anunciado que daría un paso al costado de la política, "tenía que ver qué opinaba la gente" y por eso sus allegados encargaron una encuesta a la consultora Equipos. Las mediciones le resultaron a su favor: al 75% de los votantes del Partido Colorado les parecía “bien” que continuara en la actividad política y el 25% de los votantes de Cabildo Abierto, el novel partido que lidera el general retirado Guido Manini Ríos, estaban dispuestos a votarlo.

Sanguinetti, quien salió segundo en la interna colorada, había expresado que su derrota en parte se podía explicar a partir de la "fuga de votos" de su sector hacia el partido liderado por el excomandante. "No es que le hubiéramos ganado a Talvi con ese voto, sino que ahí tuvimos una fuga importante en el interior, donde teníamos una votación razonablemente mejor que en Montevideo. Los 46 mil votos de Manini salen de algún lado", señaló días después de los comicios en el programa En Perspectiva, de Radio Mundo.

Bordaberry aseguró que le informaron los resultados de la encuesta la noche del miércoles pasado, por lo que en la mañana del jueves solicitó a Talvi y a Sanguinetti una reunión. Sin embargo, según dijo en Desayunos Informales, sabía con antelación que ambos dirigentes se habían puesto en contacto y acordado no respaldar su planteo. "Le dije a Talvi: 'Te vengo a explicar lo que quería hacer, ya sé que vos no querés y que Sanguinetti no quiere. En realidad iba a abrir una lista para apoyarlos y trabajar por ustedes, pero si no quieren: arriba, no pasa nada'", explicó.

Según el senador, el expresidente le había dicho antes de las elecciones internas que "estaba bien" que no participara de la contienda electoral, pero le había pedido que "saliera después de junio". Ese deseo, sin embargo, no quedó relejado en el comunicado que Sanguinetti publicó horas después del anuncio.

Bordaberry afirmó que siempre es bueno que "los que ganan la interna tengan competencia", porque cuando esto sucede "el partido vuelve a trabajar mucho más fuerte". De todos modos, sostuvo que "no hay que dramatizar" sobre lo que pasó en la interna del Partido Colorado y aseguró que va a trabajar por la victoria del lema.