Talvi vio amenazados su votos de centro y le estampó un "no" a Bordaberry

Pedro Bordaberry ya intuía lo que iba a escuchar cuando llegó a la sede de Ciudadanos el viernes al mediodía. El senador, líder de Vamos Uruguay y dos veces candidato presidencial, le había pedido una reunión a Ernesto Talvi para plantearle su intención de encabezar una lista al Senado.

Traía consigo los resultados de una encuesta de la consultora Equipos que señalaba que al 75% de los votantes del Partido Colorado les parecía “bien” que continuara en la actividad política y que el 25% de los votantes de Cabildo Abierto, el novel partido que lidera el general retirado Guido Manini Ríos, estaban dispuestos a votarlo.

Y aunque no era la respuesta que quería oír, no se sorprendió. El candidato colorado le dijo que si bien era “libre” de hacer lo que quisiera, no le parecía “oportuno” que lanzara una nueva corriente en este momento.

Aunque también escuchó a Julio María Sanguinetti, las palabras de Talvi fueron suficientes para que Bordaberry desistiera de sus intenciones.

Palabras más, palabras menos, Talvi le señaló que el Partido Colorado se había reordenado en las elecciones internas y saldado sus diferencias en las urnas, donde la ciudadanía había elegido a un nuevo líder. “Hoy por hoy estamos en otra etapa”, le recalcó según supo El Observador en base a fuentes políticas.

En el encuentro, Bordaberry puso sobre la mesa su capacidad de ser un dique de contención de los votos que se están fugando hacia Cabildo Abierto, pero Talvi le señaló que su reaparición lo llevaba a perder los electores que estaba capturando del “centro” político y le recordó que el 65% de las personas que habían votado a Ciudadanos en la interna provenían del Frente Amplio y el Partido Nacional.

Algo similar le transmitió Sanguinetti. El dos veces presidente le dijo que no había competido en las internas y le recordó que en 2017, cuando el partido vivía un momento de dificultad, había decidido abandonar la política dejando a los colorados a la deriva.

El líder de Batllistas también le expuso otras de sus razones, y era que su candidatura sería como un “dar de nuevo en la interna” ya que provocaría reagrupamientos, principalmente de dirigentes que no habían votado bien el 30 de junio.

Como si actuaran coordinados, ambos eligieron llamarse a silencio y se limitaron a publicar breves declaraciones en sus cuentas de Twitter que traslucen la incomodidad que generó la movida del líder de Vamos Uruguay.

Talvi señaló que en octubre comparecerían los candidatos al Parlamento que fueron “ungidos por las urnas en las elecciones internas” y que Bordaberry era un dirigente de “primera magnitud y brillante parlamentario” por lo que estaba seguro “de que seguirá haciendo importantes contribuciones en el país que se viene”.

Sanguinetti, en tanto, escribió que “hace un año se discutía la existencia del Partido Colorado por ausencia de liderazgo” y que eso provocó su retorno a la actividad política. “Acaba de hacer una gran elección interna, de la que han emanado las fórmulas presidenciales y las candidaturas parlamentarias”, subrayó y pidió no abrir un “debate interno sobre las aspiraciones del doctor Bordaberry", a quien dijo respetar y aprecias "desde siempre y en todo momento, aun con acuerdos y desacuerdos".

"Hoy, el Partido vive un clima de fraterna competencia y crecimiento. Como hemos dicho reiteradamente, se trata de sumar y no fragmentar”, sentenció.

Durante dos años, Bordaberry le dijo a quienes le preguntaban que no estaba dispuesto a seguir en política, pero lo que vivió el 30 de junio luego de las internas lo llevó a reconsiderarlo. Esa noche fue el invitado de honor de Sanguinetti y elogiado por Talvi en su primer discurso oficial como candidato. Las palabras de ambos hicieron que el “bichito” volviera a inocularse y esa noche se acostó pensando en “cómo podía ayudar” hacia octubre, aunque finalmente cumplirá su palabra y el 15 de febrero de 2020 tomará sus cosas y se irá para su casa, dejando atrás veinte años de actividad política en la que integró cargos en el Poder Ejecutivo y se transformó en un destacado legislador de la oposición. “Me bajé y ya está, decisión tomada”, dijo en radio Sarandí y ahora quien quiera convencerlo deberá abrir dos llaves.

Ciudadanos definió lista a Diputados en Montevideo

Los dirigentes del sector liderado por Talvi se reunieron este lunes para definir, a partir de los votos cosechados en la interna, la ubicación de los integrantes en la lista única con que competirá el sector en octubre.

En el encuentro se resolvió que sea encabezada por el diputado Ope Pasquet, que fue el más votado tras competir con las listas 85600 y 1600, seguido por Felipe Schipani y María Eugenia Rosello, ambos de la 1.600. En cuarto lugar irá Carlos Rydstrom de la 30600, en quinto lugar Medardo Manini Ríos también de la 85600 y en sexto lugar estará Carolina Ache de la 919600.

Una vez que sea ratificada por la Convención y recibida por el Comité Ejecutivo Nacional, la fórmula Talvi-Silva comenzará el miércoles 7 una gira por el interior con la que dará inicio formalmente a la campaña hacia octubre.

Sanguinetti y Amorín reflotan las negociaciones por lista única

Los ex precandidatos colorados definirán esta semana si unen sus sectores para competir en octubre con una lista única al Senado. La propuesta fue realizada semanas atrás por Sanguinetti a Amorín Batlle, con el objetivo de competir con “más chances” ya que juntos representan el 47% de los votantes colorados.

Fuentes de ambos sectores dijeron a El Observador que las negociaciones habían quedado en un stand by a la espera de la definición de Bordaberry, y que en los próximos días resolverán la situación.

En su columna de Correo de los Viernes, Sanguinetti señaló que “sería deseable” un acuerdo que “sume y no reste” y les permita “aglutinarse y no fragmentarse” para mirar octubre con “legítima expectativa”.