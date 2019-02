Borsellino: "Está la chance divina para clasificar y todos queríamos estar"

La selección uruguaya de básquetbol arribó este miércoles a Monterrey tras hacer escala en Dallas en un viaje que demandó 23 horas. Este viernes, a la hora 23.30 de Uruguay, jugará ante México el penúltimo partido de las Eliminatorias para el Mundial de China 2019. Pero el duelo clave será el del lunes, a las 21.30, contra Puerto Rico en San Juan. Ganando ese partido, los celestes serán mundialistas después de 33 años.

Nicolás Borsellino, de 32 años, fue llamado el viernes de la semana pasada. No tanto por las bajas por lesión de Sebastián Vázquez (desgarro) y Federico Haller (hernia de disco) sino más bien por la lesión de espalda de Hatila Passos.

El ala-pívot charló con Referí del orgullo de volverse a poner la camiseta de Uruguay, de lo que puede aportarle al equipo y de las chances celestes ante Puerto Rico.

¿Cómo lo tomó el llamado de Rubén Magnano del pasado viernes?

Feliz. Rubén fue muy claro conmigo, me dijo que precisaba un jugador de experiencia, que viniera a aportar lo mío, había unos jugadores tocados y estaba evaluando la situación. Entrené durísimo porque está la chance divina para clasificar y todos queríamos estar.

¿Qué le puede aportar al equipo?

Aparte de la experiencia y el liderazgo que tengo puedo jugar de 5 o de 4 . De 5 no quedo muy grande para el nivel internacional pero puedo dar una mano y soy un 4 diferente a los que hay en el plantel por lo que puedo aportar cosas interesantes, laburo para eso y a Rubén le tocará acomodar las piezas.

Arrancó la temporada en Goes con dobles dígitos en puntos y rebotes, ¿por qué bajaron sus números en las últimas fechas?

Por una cuestión natural de la conformación del plantel. Arranqué muy bien pero los primeros extranjeros que llegaron al club no eran de gran nival. Ahora vinieron otra clase de extranjeros que asumen mucho más. Antes tenía más minutos y tomaba más decisiones, pero con la nueva conformación del equipo tomo menos decisiones porque los extranjeros asumen mucho. Antes tomaba 12 tiros, ahora cuatro o cinco y cumplo otro rol en la cancha. Yo me sé adaptar al equipo en el que estoy, lo importante es que Goes gane o en este caso la selección. Así es como funcionan los equipos.

Y hay roles que van más allá de lo que dicen las estadísticas...

El que sabe de básquetbol sabe que es así, pero sé que los números venden y es a lo que la gente le presta atención. Si jugás 30 mintos tomás más decisiones, es algo numérico, en Europa todos los jugadores terminan con 20 o 25 minutos y todos promedian alrededor de nueve puntos, yo creo en ese básquetbol, en el de rotar y en el que todos aporten.

¿Qué impresión se llevó de Magnano en sus primeras prácticas?

Que es un crack y no lo digo para quedar bien. Cuando me llamó lo primero que le dije fue: ‘Es un orgullo que me llames’. Es un tipo que sabe mucho de básquetbol, tenés que estar 100% concentrado para absorber lo que dice y aplicarlo, te llama la atención cuando habla porque no vuela una mosca, tiene una gran trayectoria, es muy respetado a nivel internacional y es un orgullo haber quedado en el grupo.

¿Se trabajó en cancha en Uruguay ya pensando en los rivales?

Sí, sobre todo la velocidad y el ida y vuelta de Puerto Rico que es a lo que más juegan ellos. Tenemos que tratar de llevarlos al cinco por cinco. Cuando salen corriendo rápido tratar de fintar el balón para que hagan ese stop y defender cinco por cinco. Ellos los cinco o seis primeros segundos de la posesión te pueden quebrar y atacar el aro y sabemos que si nos sacan ocho o 10 puntos es difícil traerlos. Son un equipo bien caribeño. Eso tiene sus pro y sus contra. Sus pro es que cuando anotan se crecen, y sus contras es que si erran uno, dos o tres ahí es cuando Uruguay tiene que estar presente.

¿La clave pasa por el ritmo del juego?

Rubén nos dice de llevarlos al juego de Uruguay, de plantar nuestro básquetbol y ser conscientes de que va a estar explotado el estadio y de que los árbitros capaz que van a estar un poco a favor de ellos. Es muy difícil, pero no imposible.

¿Cómo se encara el partido de esta noche con México?

Va a depender del resultado de República Dominicana (NdeR: este jueves juega con Venezuela a la hora 21.30 por la otra serie y a Uruguay le conviene que pierda ese partido y el del domingo con Brasil para poder clasificar como mejor cuarto ganándole a México) porque si pierde no nos podemos rifar ese partido. México va a ser un rival complicado porque no se va a querer ir así no más de las Eliminatorias.