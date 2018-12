Braulio, después de triunfar en La Voz: "A Uruguay le gusta ganar"

Pasadas las cero horas de esta madrugada, el conductor argentino Marley mostró a miles de televidentes que miraban la final de La Voz Argentina (emitido por Canal 4) el nombre del flamante ganador. Acto seguido, el estudio estalló en aplausos. Se trató del uruguayo Braulio Assanelli que, con un destaque casi ininterrumpido en todo lo que duró el concurso, deslumbró en cada performance y se ganó el apoyo de miles de seguidores.

Jugó para el equipo de Montaner –con quien interpretó su último tema sobre el escenario del reality– y fue el único extranjero en llegar a la final. Con un pasado como domador de caballos y una procedencia de un pueblo de menos de 10 mil habitantes que lo apoyó hasta el cansancio –San Ramón, Canelones–, su historia cautivó al público que con su votación a través de mensajes de texto lo colocó en el podio.

Con la copa recién salida del horno y un título de ganador a cuestas del que aún no cae, el uruguayo ganador de La Voz Argentina habló con El Observador.

No pasaron ni 24 horas desde que se consagró como ganador de La Voz ¿cómo se siente?

Una emoción increíble, no me lo esperaba. No esperaba que hubiera tanta repercusión en Uruguay y tanto apoyo charrúa, que se hizo sentir acá en Argentina. Todo el mundo acá quedó asombrado con el país. Y ahora, a llevar la copa para Uruguay.

Considerando que pertenecer a un país de pocos habitantes –en relación a la población argentina–, quizá se posicionaba con una menor probabilidad de recibir votos. ¿Se imaginaba, aún así, ganar?

En realidad no. Sentía que somos un país chiquito pero también que algo podía pasar con Uruguay, que era el país indicado como para pegar un susto grande. Después sentía que Argentina es un país enorme y que más llegando a la finales se iba a sentir la diferencia de habitantes en cada país. Creo que los uruguayos se multiplicaron por diez y no sé cuántos votos habrán metido, pero se demostró que a Uruguay le gusta ganar y deja todo por llegar a eso. Yo lo dije ayer, para saber ganar hay que saber perder y los uruguayos estamos acostumbrados a perder. Entonces, creo que fue más que nada por eso que pudimos ganar esto.

¿Cómo llegó a presentarse en La Voz?

Creo que fue en Julio (2018) que llamó un productor y me dijo: 'Hay un casting en canal 4 mañana en la mañana para La Voz Argentina, no se hace desde 2012 y me parece que podrías andar bien'. Lo hablé con mi madre y le dije: '¿Te parece que me presente?'. Y me dijo: 'Sí, no desaproveches estas oportunidades que se te dan, probás y ves qué tal te va'". Y hoy en día estamos celebrando así, es un poco loco.

Supuestamente fueron como 20 mil personas que se anotaron en el casting, pasaron 180 a las audiciones a ciegas y de esos 180 todos en el hotel acá alojándonos y viendo cómo se iba eliminando gente uno atrás de otro y era cada vez menos, asustaba un poco y decías: "bueno en cualquier momento me voy yo". Fui pasando y no me fui nunca.

¿Cómo se vivió la competencia junta al resto de los participantes?

Éramos leales y nos apoyábamos mucho entre nosotros, todos buenos compañeros. Siempre buena onda. En lo musical, nos dábamos una mano constantemente. Eso ayudó a que La Voz Argentina tuviera tanta buena repercusión porque se veía reflejada la buena vibra que teníamos los participantes entre nosotros.

Y trabajó junto a un referente de la música latinoamericana, Ricardo Montaner.

Montaner es un capo. Al principio no tenía tanta cercanía con él porque éramos 20 por equipo y él no les podía prestar tanta atención individual a los artistas de su equipo. Pero, a medida que fuimos siendo menos, se fue enfocando en cada uno. Es un tipo que hay que tener presente como ejemplo de persona porque, más allá del éxito que tiene, se mantiene muy humilde y enfocado. De verdad me gustaría que todos fuéramos así si llegamos al éxito.

¿Qué espacio habitaba la música en su vida antes de La Voz y qué lugar ocupa ahora?

Desde chico la música ocupaba un lugar de diversión. Hoy en día ocupa mi laburo. Trabajo y vivo para la música. Es una compañera fiel que está todos los días en mí. Tanto tengo que usarla como respetarla porque tampoco puedo abusar del poder de la música que me parece que es mucho y hay que saber usarlo.

Y ahora, ¿cuáles son sus próximos pasos?

Ahora se viene el Gran Rex –que va a ser el miércoles– y se viene la gira por el interior del país donde tocamos los ocho finalistas de La Voz. Más adelante vamos a seguir con lo que venía de antes, se había planificado una gira por el exterior por Estados Unidos, España, México, Canadá, hay muchas cosas por suerte.

¿Y el disco?

La principal propuesta de producción fue de Montaner, que lo vamos a empezar después de que termine toda esta locura. Por ahora, estoy enfocado en terminar todo en regla con Telefe, y quedar a disposición de ellos primero que nada. Todos tenemos un gran compromiso con Telefe que fue donde nos pusieron el megáfono a cada uno para que nos hiciéramos relativamente conocidos y poder así tener una oportunidad en el mundo artístico de la música.

Previo a ingresar en el programa, realizó canciones que se asemejaban al género de cumbia pop, en el concurso se inclinó más por las baladas y lo pop. ¿Cuál es el estilo que piensa incursionar ahora?

Algo muy similar al de Sebastián Yatra y Caly y El Dandee. Un estilo así, que te permita hacer de todo. Tanto melódico, como canciones movidas, es lo que tengo pensado yo para mantenerme en el mercado.

Además ese género le permite internacionalizarse, ir más allá del público local.

Sí, tal cual, por eso mismo.

En la criolla de San Ramon , todo el pueblo apoyando a Braulio . pic.twitter.com/lEftLVHyH0 — Daniel Correa (@DanielCorreaPN) 17 de diciembre de 2018

¿Qué pasó en San Ramón con su triunfo?

En San Ramón se armaron caravanas que solamente se arman cuando gana Uruguay. La gente ahora estaba sintiendo que ganó Uruguay porque en realidad, esto lo ganó el país. Fue mucha gente la que votó y lo estaban festejando no tanto por mí, sino por la unión que se creó en el pueblo uruguayo y en San Ramón principalmente. Es muy lindo que la gente se haya unido para apoyarme y vivirlo en carne propia. Ahora, vuelvo al allá para Navidad y después volveré para acá.