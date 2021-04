Bruno Piano: jugó con Godín, admira a Carreño y dirigirá al barrio que empuja, Villa Española

Corría el año 2013 y Bruno Piano tenía seis meses más de contrato con El Tanque Sisley. Por entonces, el club estaba al día. Pagaba mes a mes los salarios mínimos y antes del arranque de cada torneo -reclamos ante la Mutual mediante- abonaba todos juntos los sueldos complementarios. El entrenador Raúl Moller quería que siguiera. Piano era titular y el fusionado había jugado la Copa Sudamericana, contra Colo Colo. Pero la llama del futbolista se apagó. E inmediatamente se encendió la del entrenador. Primero como ayudante, luego en formativas. Ocho años después llegó el salto a Primera. Aquel zaguero con gol, especialista en penales será el conductor de Villa Española en su regreso a Primera División.

Fue Alejandro Martínez, actual preparador físico de Peñarol, quien le comentó que Mauricio Larriera estaba buscando en Racing un asistente técnico joven para sumar a trabajar junto con Mario López. A Larriera lo conocía del fútbol chileno cuando Piano defendía a Santiago Morning (2010-2011) y el actual DT aurinegro era asistente de Gerardo Pelusso en Universidad de Chile.

Lo acompañó en su trayecto por Racing, Defensor Sporting, Al-Wakrah de Catar, Godoy Cruz, Everton, Danubio y Wanderers. El año pasado decidió iniciar su camino en solitario y justo agarró una vacante en la Tercera del bohemio.

Con Mauricio Larriera, en Wanderers

"Mauricio es una persona muy abierta, que le da posibilidad de trabajar a sus asistentes y no es de los entrenadores que quiere hacer todo; aprendí mucho con él", cuenta Piano a Referí.

"En Wanderers me di cuenta que quería dirigir. Es un club bárbaro para trabajar con tranquilidad, tiene muy buenas infraestructuras y me tocó un grupo de jugadores muy buenos. Me ofrecieron quedarme también con la Cuarta, además de la Tercera, pero justo me llegó la posibilidad de Villa Española y me largué", explica.

Fue Fabricio Cetraro, su excompañero en Deportivo Maldonado, quien lo acercó al club donde actualmente se desempeña como coordinador.

Piano arma al nuevo Villa Española

Y así Piano, que viene de una escuela de fútbol atildada, protagonista y vistosa, le dio el sí a Villa Española, un equipo marcado a fuego por su cultura de barrio, por el empuje de su gente, por la obra social, por tener una biblioteca para sus futbolistas y porque se canta el himno en el vestuario cada partido ganado. Que les vayan a hablar de sentido de pertenencia...

Piano hizo todas las formativas en Danubio donde debutó en 1998. El entrenador que más lo marcó por su forma de jugar y por su capacidad de conducción de grupo fue Jorge Fossati. Como entrenador creció al lado de Larriera, un entrenador cuyos equipos se caracterizan por jugar a protagonistas. Se largó en solitario en Wanderers, que tiene una escuela de fútbol con un estilo de juego prolijo. Y además, se declara admirador de Daniel Carreño.

"Siempre me gustaron sus equipos y tuve la posibilidad de verlo de cerca en Wanderers. No solo me gustan cómo juegan sus equipos sino también cómo maneja al grupo y cómo contagia a sus jugadores. Verlo de cerca desde el normal intercambio que se genera entre una Primera y una Tercera multiplicó mi admiración", confiesa.

Daniel Carreño, un técnico al que admira

El Villa, que es barrio, empuje y pulmón, sabe de limitaciones: "Creo que entre Primera y Segunda será el equipo de presupuesto más bajo, solo por encima de algún equipo del ascenso como Uruguay Montevideo. Fue complicado armar el plantel. Muchos jugadores que queríamos prefirieron ir a Segunda, por razones económicas".

Piano pidió que el piso del Obdulio Varela fuera mejorado para poder implementar sus ideas de juego. "Me gusta el juego asociado, combinativo, de posesión de balón, con una línea de jugadores con características que permitan practicar ese estilo y darles la posibilidad de atacar tanto en forma combinativa como directa".

La dirigencia de Villa Española, comandada por Miguel Romero, resembró el Obdulio Varela y para no desgastarlo con las prácticas alquiló el Complejo La Familia ubicado en ruta 5: "Tiene tres canchas que no están mal, pero son de un nivel medio, pero es a lo que podemos acceder", dice.

En medio de la preparación, que comenzó a fines de febrero, el plantel sufrió un brote de contagios de covid-19. Padecieron la enfermedad Ivo Allende, Lucas Gonzales, Mauro Alfonso, Santiago López, Julio Mozzo, Gabriel y Emiliano Albín, Damián Costa, Facundo Silva y Federico Puente. Como el club no pudo costear los controles en forma privada, cada jugador debió realizarse los PCR en sus mutualistas. Eso llevó a que el Villa estuviera 10 días sin poder entrenar.

Pero más allá de las carencias el joven entrenador de 42 años hace una valoración positiva del trabajo de la dirigencia del club: "Como cuerpo técnico, estamos totalmente agradecidos y esperamos que ese sentido de pertenencia que se respira en este club sea una fuerza invisible que empuje a este grupo que se ha formado. La gente que ya estaba arropó muy bien a la gente nueva y la química de trabajo es espectacular", revela el DT.

Además, Piano ha pisado el barro. Se retiró en El Tanque Sisley. De Danubio, su casa, se tuvo que ir a Deportivo Maldonado. Pasó por Cerro y al tiempo defendió a Rampla Juniors. En el extranjero militó en un gran de Perú, Univesitario, y en equipos de Suiza, Chipre y Chile.

"En Cerro hice dupla en la zaga con Diego Godín. Tenía 19 años y era su primer año como titular. Ni tocaba la pelota porque él se encargaba de todo. Nunca había jugado con un zaguero de su categoría. Por la edad yo lo mandaba, pero en realidad casi no tenía que hablarse porque él hacía todo bien y literalmente a ese equipo de Cerro Diego le ganó varios partidos él solo".

El plantel

Goleros:

Facundo Silva (sigue)

Santiago Amorín (llegó de Liverpool)

Hernán Espinosa (sigue)

Laterales derechos:

Emiliano Albín (sigue, puede jugar de lateral izquierdo o volante externo)

Ivo Allende (sigue)

Zagueros:

Gabriel Acevedo (sigue)

Jonathan González (llegó de Defensor Sporting)

Martín Amuz (llegó de Danubio)

Daniel Pérez (llegó de Montevideo City Torque)

Nicolás Digiano (llegó de Montevideo City Torque)

Mauro Alfonso (ascendido de la Cuarta)

Laterales izquierdos:

Cristhian Tizón (puede jugar de extremo por izquierda)

Volantes centrales:

Julio Mozzo (sigue, puede jugar de zaguero)

Mathías Riquero (llegó de Progreso)

Emiliano Ghan (llegó de Atenas)

Gabriel Albín (llegó de la Tercera de Wanderers, puede jugar como externo)

Robert Flores (llegó de Boston River)

Jonathan Ríos (sigue)

Damián Costa (sigue)

Volantes externos:

Gustavo Aprile (llegó de FAVL Cimini de Italia)

Federico Puente (llegó de Villa Teresa)

William Machado (sigue)

Mediapuntas:

Leandro "Gato" Silva (sigue)

Yhojan Díaz (llegó de Atenas)

Santiago Ramírez (llegó de Central Español)

Lucas González (sigue)

Extremos:

Denis Olivera (llegó de Peñarol)

Centrolanteros:

Facundo Tancredi (sigue)

Pablo "Perla" Silva (sigue)

Santiago “Bigote” López (sigue)

El cuerpo técnico de Piano se compone con Fabián "Pechu" Yantorno como ayudante, Mauricio González como preparador físico y Marcelo Macías como entrenador de goleros. "Los cuatro somos entrenadores recibidos", dice el DT en jefe.

Villa Española ascendió como vicecampeón del torneo de Segunda del año pasado con Damián Santín como entrenador. Se fueron Maicol Ferreira (Rentistas), Patricio Gregorio (Nacional, que lo cedió a River Plate), Gerónimo Bortagaray (Wanderers), Emiliano Coitiño (Wanderers), Andrew Zamorano (Atenas), Erick De los Santos (Racing) y Juan Moreira (Boston River).

"El objetivo que tenemos es lograr la mejor versión diaria individual y colectiva en el plantel para llegar al 8 de mayo y ganar el primer partido. Tenemos los ejemplos recientes de Rentistas y Liverpool ganando los últimos torneos cortos. No nos queremos poner como objetivo no bajar porque capaz que es poco. Ni tampoco decir que vamos a ser campeones de un torneo corto porque capaz que es mucho", dice.

Bruno Piano, 42 años, un DT joven

Villa Española lleva dos amistosos disputados. Empató 2-2 con Sud América y 1-1 con Wanderers. El sábado se prefirió suspender un amistoso con Rocha para no castigar el piso del Obdulio Varela. El último equipo que paró Piano formó con Silva, Allende, Pérez, Acevedo, González, Tizón; Riquero, Ghan, Flores; Sosa y Silva.

Allende sufrió esguince de rodilla y estará al menos 20 días al margen. El lunes, los Silva -Leandro y Pablo- entrenaron diferenciado por sobrecargas musculares.

El último ascenso

Tras lograr el quinto ascenso de su historia, el Uruguayo 2021 será la sexta temporada para el aurirrojo en el círculo del privilegio donde militó en las temporada 1998, 2000, 2002 (único año que mantuvo la categoría), 2003, 2008-2009 y 2016. La temporada 2008-2009 no la completó ya que tras jugar el Apertura 2008 no pudo liquidar las deudas con los jugadores antes del Clausura 2009 y perdió la categoría. El desafío de mantenerse es grande.