Villa Española competirá con jugadoras cimarronas en el campeonato femenino

Villa Española competirá este año en el Campeonato Uruguayo de fútbol femenino mediante la fusión que logró con el Club Atlético Cimarrón de Canelones. Uno de los puntos exigidos por FIFA para que los clubes obtengan la licencia profesional es que deben tener un primer equipo femenino o asociarse a un club que lo posea. Si bien este año, debido a la pandemia se les podría exonerar de esa obligación, el Villa ya dio el paso para volver a competir con mujeres.

“Dentro de la política socio cultural del club, la inserción del fútbol femenino era más que necesario”, dijo a Referí Miguel Romero, presidente de la institución. Villa Española se hace cargo del costo del campeonato y Cimarrón pone toda su experiencia en la competencia femenina. "Se unen la valentía y coraje de las cimarronas con la fuerza y la alegría de todo un barrio", dice el eslogan en redes sociales.

Los dos escudos unidos estarán en la camiseta de Villa Española femenino

“La reunión con Villa Española fue excelente. La fusión se renovará por temporada. Ellos quieren algunas cosas y nosotros otras. Capaz que el año que viene deciden seguir por otro camino pero nosotros teníamos que entrar sí o sí a la AUF en representación de un cuadro masculino” contó Mariana Buffa, alma máter del equipo Cimarrón.

Equipo de las tres orillas

Cimarrón nació hace cinco años. La determinación y la energía de Buffa lo hicieron posible. Actualmente es la presidenta y entrenadora. El club camina sobre sus hombros y no tiene sábados y domingos libres. Recluta las jugadoras, busca patrocinadores, planifica los entrenamientos. Es su pasión.

El Club Atlético Cimarrón nació en Santa Lucía, pero representa a todo Canelones, aclaró Buffa. “No quiero encajonarlo”, señaló. Su eslogan es claro. Debajo del rostro de una perra cimarrona se lee: “Guardián de las tres orillas”. Esto significa que cuando el equipo empezó a competir en los torneos del Interior (OFI) hace cinco años, lo integraban jugadoras de San José, Florida, 25 de Agosto, Cardal, Santa Lucía y Canelones.

Tienen por delante un ambicioso proyecto y es que todas las futbolistas, en algún momento, cobren un sueldo del fútbol y no tengan que realizar otras tareas para vivir. Profesionalizar el fútbol femenino. Para eso, explicó Buffa, es necesario competir dentro de la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF) para aumentar la visibilidad. El acuerdo con el Villa le abrió esa posibilidad ya que no lo podía hacer directamente.

@cimarron_club

El proyecto de Cimarrón es profesionalizar el fútbol femenino

En 2018 en el marco de la Expo Fútbol realizada en el Latu, las cimarronas presentaron un proyecto para realizar una ciudad deportiva. El plan sigue delante y tiene el apoyo de la Universidad ORT en la parte de diseño del proyecto. Es el gran sueño de la presidenta, que en su etapa de jugadora defendió a Rentistas y se encuentra fichada en Wanderers desde hace varios años. Realizó el curso de entrenadora y tiene licencia PRO.

Villa Española competirá este año en la tercera categoría de la Primera división, junto a Rampla Juniors, City Torque, Juventud, Deportivo Maldonado. “Estoy armando un cuadro de cero. No es fácil, encontrarles el puesto”. Actualmente cuenta con un plantel de 22 jugadoras y 18 aspirantes. Los entrenamientos son tres veces por semana en la cancha de la Escuelita, frente al Antel Arena. Debido a que varias de las chiquilinas salen de trabajar o estudiar a las 19 horas, las prácticas son después de esa hora los miércoles y viernes, y los sábados a las 16.

Equipo "autóctono"

Desde Cimarrón han surgido muy buenas jugadoras, como Lucía Martínez que fue convocada el año pasado a la selección uruguaya sub 17. Otras fueron llevadas por la presidenta a Juventud de Las Piedras cuando decidió que Cimarrón iba a permanecer sin actividad durante un año. “A veces las veo en Juventud y me da cosita. Es que intento lograr que todas se lleven bien y para eso tengo pautas: no me gustan los comentarios fuera de lugar porque ellas son mi imagen dentro de la cancha”.

@cimarron_club

Lucía Martínez de Cimarrón integró el año pasado la selección sub 17

Si bien no les puede pagar un sueldo, intenta hacer todo lo posible para que las jugadoras sean felices: “Hago cosas que las mueven. No se pagan los equipos, llevé un fotógrafo para que les saque fotos. La prueba que les tomo para jugar es de fundamento. Lo demás se los enseño, porqué se hace tal o cual ejercicio, hace poco hicimos un Zoom haciendo hincapié en la parte defensiva. Porque lo que veo es que el 80% de los entrenadores hombres en equipos de mujeres no se toman ese trabajo y solo piensan en terminar dirigiendo equipos masculinos. Yo no le cierro las puertas a ninguna. Tampoco les miento, jamás, porque después no me van a creer” y agregó que no le gusta jugar al pelotazo.

Pero las tareas siguen durante la semana para la presidenta y entrenadora: “El fin de semana me paso sentada en casa planificando cosas, llamando a empresas. Está muy difícil encontrar sponsor porque te dicen que no hay rubros. Ahora acordamos con El Aljibe y el acuerdo es que nos dan el agua para los partidos, para que las chiquilinas estén hidratadas, y a cambio llevamos el nombre en la camiseta y en las redes sociales”.

Buffa contó que el nombre de Cimarrón surgió porque ella tiene dos perros cimarrones. El rostro en el escudo (que este año será compartido con el del Villa Española) de Iara, una cimarrona que falleció. Además, en esta nueva aventura junto a Villa serán vestidas por la indumentaria marca Charrúa. “Todo autóctono de nuestro país”, señaló.