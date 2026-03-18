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Boston River confirmó a un viejo conocido como DT: Ignacio Ithurralde vuelve al club para reemplazar a Israel Damonte

Con Damonte, Boston River solo logró dos empates en las primeras seis fechas del Torneo Apertura, y clasificó a fase de grupos de la Copa Sudamericana

18 de marzo 2026 - 9:11hs
Ignacio Ithurralde

Ignacio Ithurralde

Foto: Dante Fernández/Focouy

Ignacio Ithurralde será el nuevo entrenador de Boston River, luego de que el club confirmara la salida del argentino Israel Damonte un día atrás.

Con solo dos empates (ante Cerro y Albion) en seis fechas del Torneo Apertura, y una única victoria por Copa Sudamericana ante Racing que le permitió llegar a la fase de grupos, Boston River decidió prescindir de Damonte, que había llegado al club a mediados de noviembre de 2025 para encarar la temporada 2026.

Para reemplazarlo el club buscó a un viejo conocido como Ithurralde, que tuvo un buen pasaje por el club de junio de 2021 a noviembre de 2022. En ese periodo dirigió un total de 62 partidos, de los cuales ganó 28, empató 15 y perdió 19, lo que da un 53% de puntos obtenidos.

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Ignacio Ithurralde durante su etapa en Boston River

Ignacio Ithurralde durante su etapa en Boston River

"El primer contacto con Boston fue ayer de mañana. No tuve que evaluar mucho porque conozco el club y como se maneja. Eso lo hizo todo más fácil", explicó el nuevo entrenador del sastre en una entrevista con La Mañana del Fútbol de El Espectador Deportes realizada este miércoles.

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El DT valoró la oportunidad de dirigir por primera vez la Sudamericana con Boston, ya que en su carrera había clasificado en diferentes oportunidades a copas internacionales pero no pudo dirigir "ninguna".

Ithurralde viene de dirigir a Defensor Sporting en la temporada 2025, con el que justamente logró la clasificación a Copa Sudamericana.

Sin embargo, la dirigencia violeta decidió no continuar con el entrenador y contrató a Román Cuello. Durante esta etapa dirigió 32 partidos, de los cuales ganó 16, empató cinco y perdió 11.

Temas:

Boston River Ignacio Ithurralde Damonte Copa Sudamericana Torneo Apertura

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