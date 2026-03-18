Boston River confirmó a un viejo conocido como DT: Ignacio Ithurralde vuelve al club para reemplazar a Israel Damonte

Ignacio Ithurralde será el nuevo entrenador de Boston River , luego de que el club confirmara la salida del argentino Israel Damonte un día atrás.

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Con solo dos empates (ante Cerro y Albion) en seis fechas del Torneo Apertura , y una única victoria por Copa Sudamericana ante Racing que le permitió llegar a la fase de grupos , Boston River decidió prescindir de Damonte, que había llegado al club a mediados de noviembre de 2025 para encarar la temporada 2026.

Para reemplazarlo el club buscó a un viejo conocido como Ithurralde, que tuvo un buen pasaje por el club de junio de 2021 a noviembre de 2022 . En ese periodo dirigió un total de 62 partidos , de los cuales ganó 28, empató 15 y perdió 19 , lo que da un 53% de puntos obtenidos.

"El primer contacto con Boston fue ayer de mañana . No tuve que evaluar mucho porque conozco el club y como se maneja. Eso lo hizo todo más fácil", explicó el nuevo entrenador del sastre en una entrevista con La Mañana del Fútbol de El Espectador Deportes realizada este miércoles.

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El DT valoró la oportunidad de dirigir por primera vez la Sudamericana con Boston, ya que en su carrera había clasificado en diferentes oportunidades a copas internacionales pero no pudo dirigir "ninguna".

Ithurralde viene de dirigir a Defensor Sporting en la temporada 2025, con el que justamente logró la clasificación a Copa Sudamericana.

Sin embargo, la dirigencia violeta decidió no continuar con el entrenador y contrató a Román Cuello. Durante esta etapa dirigió 32 partidos, de los cuales ganó 16, empató cinco y perdió 11.