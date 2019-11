Buena dispersión de la torada de San Gerardo

Los 40 toros Polled Hereford y Aberdeen Angus de cabaña San Gerardo, de Suc. Gerardo García Pintos, alcanzaron un valor promedio de US$ 2.570 en el que fue el 4° remate anual del establecimiento.

La venta fue desarrollada en la tarde del sábado 16 en el local Campanero –de la Sociedad Agropecuaria de Lavalleja–, en Minas y fue acompañado por un muy buen marco de público.

Como ya es tradicional, Doña Elisa, de Larrosa, participó en su calidad de cabaña invitada.

Con los martillos de Escritorio Dutra, Jaso & Jaso y Juan Carlos Martínez Negocios Rurales se dispersaron 25 Angus a US$ 2.620, con un máximo de US$ 3.720 y 15 Polled Hereford a US$ 2.490, con un máximo de US$ 3.480.

En diálogo con El Observador, Daniel Dutra, director de Escritorio Dutra, destacó que la subasta “ya es un clásico en el este del país”, de una cabaña que cultiva las dos razas: Polled Hereford y Aberdeen Angus.

“La torada estaba muy bien presentada y tuvo una muy buena demanda”, aseguró.

En tanto, indicó que hubo varios compradores de la zona, pero también se contó con clientes de todo el país.

Desde su punto de vista, tanto los toros como las vaquillonas, hicieron un buen promedio y se colocó un gran porcentaje de la oferta.

“Fue un buen remate que confirma el gran trabajo que hace la familia García Pintos, que cada vez ofrece animales de mejor calidad y mejor presentados”, concluyó.

Promedios