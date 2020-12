Burbujas y volquetas: IMM despliega plan para que no se sature limpieza en las fiestas

La Intendencia de Montevideo (IMM) dispuso una serie de medidas para las fiestas de fin de año ante la previsión de que el volumen de residuos aumenta en el entorno del 30% durante las celebraciones. Es por esto que tanto autoridades como trabajadores exhortan a no saturar los contenedores con podas, escombros o despojos que pueden ser reciclados, de modo de no tensar el sistema hasta que "vuelva a la normalidad".

El director de Desarrollo Ambiental de la comuna, Guillermo Moncecchi, anunció que desde este domingo funciona un punto de transferencia temporal en el que puedan acumularse los desechos antes de partir para el vertedero municipal de Felipe Cardoso. El sitio busca aumentar en un 30% la capacidad de levante en los municipios A (Cerro, Paso de la Arena y otros), G (Colón, Lavalleja y otros) y el C (Capurro, Jacinto Vera y otros), en la medida que los camiones no hacen el trayecto de cruzar el departamento hacia el este rumbo a la usina.

"Estamos en una época del año en que el sistema de limpieza se ve habitualmente con dificultades para cubrir la recolección de residuos que se generan en la ciudad", explicó el exministro de Industria, quien adelantó la colocación de volquetas en zonas detectadas como más "problemáticas". Los contenedores serán alrededor de 30 y apuntan a los sitios con complejos habitacionales, como las cooperativas de vivienda.

Por otro lado, contó que la IMM está implementando un "sistema de burbujas que hace que diferentes vinculaciones no se crucen unas con otras, porque un contagio implica mandar a un montón de gente a cuarentena". Este consiste en 15 burbujas con 192 funcionarios de la operativa de recolección, y otras 22 con 124 trabajadores de mantenimiento. El régimen se basa en que las personas no se crucen ni en baños, ni vestuarios ni áreas comunes de los cantones.

"En pleno mes de diciembre se está intentando implementar un sistema de burbujas que no funciona correctamente, con carencias en lo que son los protocolos de salud y seguridad, con incumplimientos como la correcta limpieza y desinfección de instalaciones y camiones", redactó no obstante la Asociación de Empleados y Obreros Municipales (Adeom), en un comunicado a la opinión pública firmado por el presidente Eduardo Vignolo y la secretaria general, Valeria Ripoll

Moncecchi comentó a su vez que en el área de zona limpia, dedicada a limpiar los residuos que se apilan alrededor de los contenedores, se aumentó el nivel de actividad en un 25%.

El flamante jerarca reconoció de antemano que "hay situaciones de desbordes porque no se lo ha podido recolectar con la frecuencia necesaria". En este sentido, el presidente de Adeom, Eduardo Vignolo, expuso en diálogo con El Observador que "hay una faltante importantísima de gente" en el área de limpieza. El dirigente estimó que harían falta unos 50 funcionarios más para que la capacidad pueda enfrentar el aumento zafral.

A pesar de que esta tarde tiene una reunión con el titular de esa repartición en la IMM, Ignacio Lorenzo, entiende que a esta altura "es muy difícil" reforzar las plantillas. Uno de los temas sobre la mesa radica en que uno de los directores del área dio positivo a covid-19 junto a otros funcionarios dedicados al mantenimiento de los vehículos.

Una de las preocupaciones de la administración anterior cuando irrumpió la emergencia sanitaria fue cuidar de los contagios al personal de limpieza, dado que realizan tareas muy específicas —como la conducción y las maniobras de los camiones de levante de contenedores— que no son fácilmente reemplazables.

"El mes de diciembre es particularmente complejo para nosotros, sabemos que ya en varias zonas de la ciudad el sobrepeso de los contenedores y el aumento de los residuos ya es visible", comunicó el sindicato . "Solicitamos a la población su colaboración, no sacando en estos días residuos de podas o electrodomésticos, muebles y todo lo que no sea necesario tirar en estas fechas", añadieron.

Moncecchi exhortó por su parte a no deshacerse de los materiales reciclables en tanto no se normalice la situación, pidiendo a los capitalinos "que hagan un esfuerzo para no sacarlos porque pueden tensar más el sistema".