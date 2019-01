Maldonado busca que turistas infractores no puedan salir del país sin pagar sus multas

Rubia, bronceada, pollera de jean, camiseta rosada y plataformas. La mujer, de unos 50 años, entró en la División de Tránsito de la Intendencia de Maldonado reclamando su DNI.

La funcionaria le pidió que tomara asiento y preguntó por los detalles del caso. La mujer, argentina, y su marido estaban circulando por Punta del Este cuando fueron detenidos por los inspectores de tránsito de Maldonado.

Les pusieron una multa por manejar sin libreta de conducir y por estar mirando el celular. Como sucede con los extranjeros, para tratar de que paguen la multa antes de partir, los inspectores le confiscaron a la conductora su identificación.

Para recuperar su documento, la funcionaria de la comuna le comunicó que debía abonar la multa. Sin embargo, cuando le dijo que tenía que pagar casi $10.000 por ambas infracciones ($8.000 por manejar sin libreta y $1.600 por mirar el celular) la mujer la miró incrédula y le afirmó que no pensaba desembolsar ese dinero. Intentó explicarle que en realidad tenía libreta pero que estaba vencida y que no era ella la que miraba el celular sino su marido, ya que era la primera vez en el balneario y tenían que consultar el GPS. La administrativa, no conforme con las explicaciones, le repitió cuáles eran las reglas, pero la mujer se levantó y dejó su cédula allí, en custodia de la Intendencia de Maldonado.

Esta escena se repite a diario en las oficinas de la comuna durante los meses de diciembre, enero y febrero, cuando miles de extranjeros llegan a Maldonado para pasar la temporada. Según la normativa actual, los extranjeros que cometen una infracción de tránsito en Uruguay (y tienen su pasaporte) pueden irse del país sin pagar la multa, ya que no supone una traba a la hora de pasar por migraciones. Por el contrario, sí es un problema para las autoridades departamentales, ya que representa una pérdida de ingresos y también una inequidad frente a los uruguayos.

El director de Tránsito y Transporte de la Intendencia de Maldonado, Juan Pígola, explicó a El Observador que para hacer frente a la situación de los extranjeros ya se tomó una serie de medidas. Por ejemplo, para los casos de faltas graves (como conducir bajo los efectos de sustancias prohibidas en el tránsito), se determinó que el documento debe ser retirado -previo pago de la multa- en la representación diplomática del país de origen. En la mayoría de los casos eso supone viajar hasta Montevideo, salvo Argentina, que cuenta con un consulado en Maldonado.

En este caso las autoridades sugieren la sanción que debe recibir el conductor en su país, pero no significa que los países cumplan con ese pedido.

Pero aunque esta medida desalienta un poco más la partida de los extranjeros sin pagar, tampoco es un obstáculo que no se pueda sortear.

Pígola reconoció que en el caso de las faltas no graves “puede pasar” que los turistas evadan el pago. Sin embargo, explicó que en el Sistema Único de Registros Vehiculares (Sucive) se cargan todos los datos de aquellos vehículos extranjeros que cometen infracciones en el país, para poder disponer de la información una vez que vuelvan. “Hay un acuerdo en el ámbito del Congreso de Intendentes, por intermedio del Sucive, para que junto con el Ministerio del Interior -en un plazo no muy lejano- la Dirección Nacional de Migraciones (DNM) pueda participar”, afirmó Pígola. “Como nos toca a todos los uruguayos que viajamos a Brasil, por ejemplo, que si cometemos una infracción debemos pagar”, agregó.

Desde la Intendencia de Maldonado incluso piensan en que los extranjeros no puedan salir del país si no pagan la multa. Pese a esta voluntad del departamento, el objetivo es que la medida sea tomada en los 19 departamentos del país.