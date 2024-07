Volvió Federico Santander a Nacional y habló sobre el problema de salud su hijo: "Estuve 100% con él, por suerte se está solucionando"

" Estuve 100% con mi hijo, por suerte se está solucionando la cosa . Está evolucionando bien y por ese motivo los especialistas me dieron luz verde para venir", expresó el centrodelantero en rueda de prensa.

Expresó que tenía el pasaje marcado para regresar este miércoles, si bien cuando llegó a Asunción, "el panorama no era bueno, pero le hablé a Seba (Eguren), le di mi postura, puse a disposición mi contrato porque no sabía cuándo iba a terminar esto. Por suerte la evolución de mi hijo fue bastante buena, puede haber una recaída pero los especialistas me dieron luz verde para volver".