Cabeza a cabeza: se definen los finalistas del Uruguayo de rugby con dos partidazos

Además de la final de la copa del mundo, este fin de semana también hay definiciones importantes en el rugby local: el domingo se juegan las dos semifinales del rugby uruguayo. Será en doble jornada en el Charrúa, en una espectacular jornada que tendrá televisación de DIRECTV y de Vera+ de antel.

Luego de unos cuartos de final atractivos, llegan a la SEMI el N°2 de la temporada (Carrasco Polo), que enfrenta a Old Christians (N°3) a la hora 15:30, mientras que Old Boys (N°1) enfrenta a MVCC (n°5) a la hora 18.

La sorpresa la dio MVCC, que venció con mucha luz (37-17) al último campeón, Trébol. El decano hizo un partidazo, y basándose en la defensa y su pack de forwards logró quebrar a su rival para terminar definiéndolo en los 20 minutos finales.

Ahora la cuesta está más empinada, porque se enfrenta al mejor equipo de la temporada, Old Boys, que en los cuartos de final mostró chispazos de todo lo que puede dar. Apoyó un try en la primera jugada, con gran volumen de juego, con pelota rápida y aprovechando los espacios. Sin embargo, luego mostró una faceta mucho más conservadora, apostando al pie para presionar y sacar réditos, en parte porque Cuervos hizo mucho más pie en defensa y le generó problemas. El decano pierde en la segunda línea a Nicolás Varela, que se suma a la ausencia de Diego Ayala, con lo que pierde kilos en el scrum y centímetros en el line out, dos formaciones claves que usa el decano para empezar a construir su juego.

La otra semi promete ser un partidazo: Carrasco Polo y Old Christians se vuelven a ver las caras en un playoff por primera vez desde 2015, luego de años de definir los campeonatos entre ellos. El caballito no llega a una final desde 2014, lo cual es suficiente motivación ante un Christians que también tiene la motivación de volver al título luego de perder en 2018 por penales la final ante Trébol.

Los dos llegan a las semifinales sin convencer. Carrasco Polo derrotó a PSG 36-16 trabajando mucho más de lo esperado, ya que llegó a ir perdiendo 16-3 en el segundo tiempo. Sin embargo, el desgaste generado por sus forwards en el primer tiempo (y su mucho más profundo plantel) le permitieron acelerar en los últimos 20 minutos y dar vuelta el partido.

Christians, mientras tanto, dejó mucho que desear en su duelo ante Ceibos (42-20). Lo sacó gracias a su enorme dominio en el scrum, ante un equipo más chico físicamente. Sin embargo los verdes los complicaron y redujeron a la mínima expresión el volumen de juego azul, e incluso le anotaron un try de intercepción en el primero y otro en el segundo tiempo desde un juego más elaborado. Christians terminó sacando cuatro de los cinco tries desde el scrum.

El partido del sábado será otra cosa, para los dos: es esperable una dura lucha en las formaciones fijas, pocos espacios, bastante uso del pie y un duelo en el contacto que será clave.

Para este partido Christians puede tener un regreso clave: el de Santiago Arata, medioscrum de Los Teros, quien arrastra una lesión en la mano que le impidió estar en cuartos de final, pero que puede llegar a la semifinal.

Los partidos

Sabado 15:30 Carrasco Polo-Old Christians

Sábado 18:00 Old Boys MVCC

Estadio Charúa

TV: DIRECTV

Streaming: Vera+

Entradas: generales $200, menores de 13 gratos con camiseta de club.