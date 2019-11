Cabildo Abierto expulsó a convencional que propuso formar "escuadrón de la muerte"

Cabildo Abierto decidió expulsar del partido a Juan Cardoso, el convencional que publicó meses atrás en sus redes sociales su intención de conformar un "escuadrón de la muerte".

Según difundió en un comunicado el partido liderado por Guido Manini Ríos, la decisión fue tomada por todo el Tribunal basado en su código de ética, conducta política y disciplina.

"El hecho publicado y que dio lugar a estas actuaciones generó conmoción pública y fue concretado cuando el declarante ya tenía un vínculo formal con Cabildo Abierto", señala el texto divulgado por la fuerza política. Además, resalta que lo expresado por el convencional "quebranta los postulados Artiguistas de Cabildo Abierto y muy especialmente lo expresamente estipulado" en sus estatutos.

Más temprano, Manini Ríos había dicho que Cardoso iba a ser expulsado. "Si lo está reconociendo es un hecho muy grave. Vamos a tomar las medidas como partido", dijo el excomandante en jefe del Ejército en rueda de prensa este viernes, según recogió Subrayado. "Está actuando la Justicia, está actuando también el tribunal de disciplina de Cabildo Abierto que va a ser inflexible. Este tipo de cosas no son de recibo", agregó.

Cardoso, que es indagado por la fiscalía por haber hecho esa publicación en su cuenta de Facebook, dijo que estaba arrepentido por haber realizado ese posteo y pidió disculpas "a todo el país".

"Fue un acto del momento y le pido perdón a la gente; disculpas a todo el país", dijo convencional de Cabildo Abierto en entrevista con Tiempo de Noticias. "Yo le diría a todo el mundo que vea esta nota que nunca cometan el error que yo cometí. Que lo piensen dos veces. (...) Yo estoy en contra totalmente de eso. A mí me gusta la paz para mi país, me gusta que la gente salga de su casa para su trabajo y que vuelva; me gusta ver el pueblo feliz en la calle", dijo y concluyó: "Yo soy amor y paz".

El posteo fue publicado a mediados de junio, y decía lo siguiente: "Se necesita voluntarios (sic). Para escuadrón de la muerte A.limpiar.nuestro país (sic)".

Si bien fue borrado a los dos días, el caso llegó a la fiscalía por una denuncia anónima presentada días atrás. La fiscal de Montevideo Silvia Pérez es quién tomó el caso, y deberá decidir si su conducta se encuadra en un delito de incitación al odio para imputarlo.

Ese delito está determinado en el artículo 149-BIS del Código Penal. Allí se castiga con entre tres a 18 meses de prisión al que "públicamente o mediante cualquier medio apto para su difusión pública incitare al odio, al desprecio, o a cualquier forma de violencia moral o física contra una o más personas en razón del color de su piel, su raza, religión, origen nacional o étnico, orientación sexual o identidad sexual".