Convencional de Cabildo Abierto pidió disculpas por proponer "escuadrón de la muerte"

Juan Cardoso, el convencional de Cabildo Abierto que es indagado por la fiscalía por haber propuesto a través de una publicación en su cuenta de Facebook conformar un "escuadrón de la muerte", dijo que estaba arrepentido por haber realizado ese posteo y pidió disculpas "a todo el país".

"(Estaba) mirando en el noticiero los niños que matan, lo que está pasando, la ola de violencia que venimos sufriendo sin cesar, (y) se me escapó la chaveta", dijo el excandidato a diputado por Rocha en entrevista con el diario Tiempo de Noticias. "Y sobre esa ira fue que publiqué tremenda pelotudez, hablando mal y pronto", agregó.

Cardoso, cuyo caso será analizado por el tribunal de disciplina de Cabildo Abierto –según lo anunció este jueves el líder del partido, Guido Manini Ríos– dijo que borró la publicación a los dos días. El texto, escrito a mediados de junio, decía lo siguiente: "Se necesita voluntarios (sic). Para escuadrón de la muerte A.limpiar.nuestro país (sic)".

El convencional dijo ahora que jamás pensó que "fuera a tener tanta repercusión" su publicación, aunque sostuvo que eso no era "excusa". "Los que me conocen saben que no soy así, que soy un laburante. Saben que no ando haciendo ningún escuadrón porque no mato ni a una mosca. Nunca tuve armas ni nada por el estilo. Fue una cosa que me saltó", aseguró.

Manini Ríos dijo a Subrayado este jueves que consideraba "un disparate" si "se determina" que este convencional "realmente" es el autor de la publicación. Y que en ese caso iba a ser "sancionado" por el partido.

La fiscal de Montevideo Silvia Pérez es quién tomó el caso, y deberá decidir si su conducta se encuadra en un delito de incitación al odio para imputarlo.

Ese delito está determinado en el artículo 149-BIS del Código Penal. Allí se castiga con entre tres a 18 meses de prisión al que "públicamente o mediante cualquier medio apto para su difusión pública incitare al odio, al desprecio, o a cualquier forma de violencia moral o física contra una o más personas en razón del color de su piel, su raza, religión, origen nacional o étnico, orientación sexual o identidad sexual".

De todos modos, según supo El Observador, la fiscal no considera que el caso sea de urgencia, por lo que no tiene planificado avanzar en la investigación, al menos hasta que termine el turno de Flagrancia, algo que ocurrirá este lunes 17. A partir de entonces, Cardoso puede ser citado a declarar.

"Fue un acto del momento y le pido perdón a la gente; disculpas a todo el país", siguió diciendo el convencional de Cabildo Abierto. "Yo le diría a todo el mundo que vea esta nota que nunca cometan el error que yo cometí. Que lo piensen dos veces. (...) Yo estoy en contra totalmente de eso. A mí me gusta la paz para mi país, me gusta que la gente salga de su casa para su trabajo y que vuelva; me gusta ver el pueblo feliz en la calle", dijo y concluyó: "Yo soy amor y paz".

El de Cardoso es el segundo caso de un convencional de Cabildo Abierto señalado por publicar contenidos extremistas en Facebook. Semanas atrás, El Observador reveló que Germán Dorrego, integrante de la agrupación Purificación y referente de la zona oeste de Montevideo, fue hasta hace unos años fue un skinhead (cabeza rapada) e integraba una agrupación que rendía culto y buscaba propagar la ideología nazi en Uruguay. De hecho, el Ministerio del Interior lo definió como un neonazi.

Manini Ríos también aseguró en su momento que esta persona iba a ser expulsada si así lo recomendaba el tribunal de disciplina, algo que todavía no fue anunciado.