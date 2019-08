Convencional de Cabildo Abierto integró grupo catalogado como "neonazi"

Germán Dorrego es convencional de Cabildo Abierto, integrante de la agrupación Purificación y referente de la zona oeste de Montevideo, tal como él se presenta en redes sociales. Pero el dirigente de 30 años tiene, al menos un pasado, que no está en consonancia con alguna de las ideas expresadas por el partido político y, en particular, por el candidato Guido Manini Ríos. Hasta hace algunos años Dorrego era un skinhead (cabeza rapada) e integraba una agrupación que rendía culto y buscaba propagar la ideología nazi en Uruguay, según el Ministerio del Interior.

Su militancia en Cabildo Abierto se constata en redes sociales, que usa para hacer propaganda, y fue confirmada por fuentes partidarias. En varias fotos y videos se lo ve en actos del partido y cerca de Manini Ríos. Fue uno de los dirigentes que estuvo en el balcón junto a su líder en la inauguración del “Cabildo Reglamento de tierras de 1815” el miércoles 31 de julio y también participó este domingo de un acto en el cabildo sede oeste “Ansina”. Como convencional dio su voto el sábado en la Convención que proclamó la fórmula del partido, según figura en las actas de la Corte Electoral.

Su pasado skinhead también se documenta de forma amplia en las redes sociales. En ese caso no usó su nombre verdadero sino un alias: Germán Panzerfaust. El “apellido” que adoptó Dorrego para desplegar su ideología en Facebook alude a un lanza granadas antitanque de origen alemán, utilizado por el nazismo durante la Segunda Guerra Mundial. Significa “puño blindado”.

El perfil de Facebook “Germán Panzerfaust” tiene fotos de él tatuándose la palabra skinhead en su pierna izquierda y también lo muestra con un tatuaje en el hombro derecho en el que hay un escudo con el águila nazi y la leyenda skinhead. También hay fotos de una pintada callejera “Skinhead oeste” y dos imágenes que aluden a la “Juventud Patriota Montevideo”.

Además hay dos videos que lo muestran ensayando con su banda de música. Dorrego –de formación militar- integró la banda “Contra ataque 88” que, según la página Metapedia, se formó a fines del año 2009 “con el fin de revivir la escena musical del RAC (Rock Against Communism) en Uruguay y levantar la escena skinhead local”. Según la publicación, la banda grabó un demo ese año y luego “trascendió fronteras” para tocar con otras “grandes bandas rioplanteses: Muerte y Calaveras, Borcegasso y Battaglione”.

Entre sus influencias artísticas están Estirpe Imperial, Batallón de Castigo, Núremberg, Muerte y Calavera y Ultrasur, todas bandas de corte nacionalista que, además de conformar un estilo o estilos musicales, constituyen una contracultura que comenzó a desarrollarse en Europa a finales de los 70. La banda además tenía influencias del Hardcore y el Oi!, un subgénero del punk que fue adoptado en el Reino Unido por diferentes grupos sociales –entre ellos los skinhead-.

Contra ataque 88 se transformó en 2012 en la primera banda de RAC en Uruguay en editar un álbum. El logo de la banda estaba compuesto por dos tubos o caños cruzados. Dorrego tiene tatuada esa imagen en el brazo derecho, según se ve en varias de las fotos que tiene en su Facebook.

Esa imagen también apareció en la tapa de dos boletines de propaganda skinhead incautados por la Policía de la casa de integrantes de un grupo de seguidores del nacional socialismo que habían protagonizado desmanes en el bar “Los Girasoles”, el 28 de julio de 2017, según informó en su momento el Ministerio del Interior. Entre ellos estaba Dorrego, según confirmaron a El Observador fuentes policiales.

Luego que el dueño del bar hiciera la denuncia y que inteligencia policial tomara cartas en el asunto, la jueza Ana Ruibal dispuso la detención “de un grupo 8 personas de orientación neonazi (6 hombres y 2 mujeres mayores de edad)”.

Dorrego aceptó ante Ruibal que había estado en el bar en el que se hicieron saludos nazis y que también participó el 19 de agosto en un encuentro en las Canteras del Parque Rodó que rindió culto a Rudolf Hess –militar, político y figura clave de la Alemania nacionalsocialista, secretario y mano derecha de Hitler–.

Además del material proselitista, la policía incautó armas de fuego, estupefacientes y un “amplio espectro de objetos referidos a la ideología nacionalsocialista, tales como escudos, banderas, remeras con logos alusivos al nazismo, pegotines, folletería, retratos de Adolf Hitler en varios formatos distintos, entre otros objetos”.

Para este caso la justicia dispuso el procesamiento sin prisión de R.A.G.K. por un delito de violencia privada y el resto de los indagados recuperaron su libertad, entre ellos Dorrego.

Contra ataque 88 luego derivó en la banda Sangre y Acero Montevideo y también hicieron una radio online: CASMontevideo (Contra ataque skinheads Montevideo), que reproducía música nacional e internacional RAC OI SKA.

Un pelo al huevo

El candidato a la vicepresidencia por Cabildo Abierto y presidente del partido, Guillermo Domenech, dijo que “ignoraba” el pasado de Dorrego. “Me entero por usted. Le aseguro”, dijo. Es más: Domenech dijo que no lo conoce a Dorrego y que no lo podría identificar, aunque este domingo estuvieron a pocos metros en la inauguración un nuevo cabildo en la zona oeste.

De todas maneras dijo que él no se encargaba de hacer “inteligencia” sobre las personas que formaban parte de las agrupaciones.

Camilo dos Santos

“Estoy para otra cosa y no para esto, porque esto, como se dice vulgarmente, es buscarle el pelo al huevo. Lo único que le digo es que nosotros rechazamos esa ideología… Y, bueno, también habrá gente que tiene antecedentes de haber integrado el Partido Comunista, de una célula terrorista del PCU o del MLN. La gente que me cruzo en la calle o en política, uno no puede estar haciendo un estudio minucioso de la gente que se le acerca”, dijo Domenech.

Elsa Capillera, presidenta de la agrupación Purificación, dijo a El Observador que conoce a Dorrego desde mayo y que no tenía ninguna idea sobre la ideología que abrazó a quien definió como su "secretario".

Dorrego, por su parte, dijo a El Observador que los skinheads son una "tribu urbana" y que él jamás se identificó ni propagó el nacional socialismo. "Yo soy uruguayo, soy artiguista, creo en mi país", dijo el hombre al negar cualquier vínculo con la ideología nazi.

El Observador intentó hablar con Manini Ríos y con el coordinador de la campaña de Cabildo Abierto, Rivera Elgue pero ninguno de los dos atendió el llamado.

Otro caso

Este no es el primer adherente a Cabildo Abierto que expresa simpatía por la ideología nazi. Una foto publicada por La Diaria mostraba a Manini Ríos junto a un grupo de jóvenes en la apertura de un nuevo local partidario. Uno de ellos, Esteban Klein, vestía una camiseta con la inscripción “HKN KRZ”: la abreviatura en alemán de esvástica.

Pero a diferencia de Dorrego, Klein no era convencional ni integraba ninguna agrupación del partido. “La persona que utiliza una remera negra con inscripciones en letras pertenece a una agrupación de jóvenes proveniente de otro partido”, expresó Cabildo Abierto en un comunicado, en el que además rechazaba la ideología fascista. Ese comunicado fue tuiteado por Dorrego.

En respuesta a la opinión pública. https://t.co/EpLuzFBDTX — German Dorrego (@GDorregoCA) July 25, 2019

Hoy somos MMP, mañana somos Neonazis, pasado somos asesinos... ¿que mas van a inventar? Cabildo Abierto no es ni izquierda ni derecha, SOMOS ARTIGUISTAS pic.twitter.com/BXdLM1bZwK — German Dorrego (@GDorregoCA) July 26, 2019

Klein se había acercado al partido a través de Gastón Roel, un exmilitante de la Unión Cívica de 25 años, ahora desvinculado del Partido Nacional. Cabildo Abierto le encomendó a Roel la tarea de administrar el local inaugurado el 24 de julio y, a su vez, de agrupar a jóvenes que quisieran militar por la candidatura de Manini Ríos. En el acto de apertura presentó al excomandante ante el público como "la síntesis de lo mejor de los partidos que fundaron este país".

Luego del episodio, el coordinador de la campaña de Cabildo Abierto, aseguró a El Observador que resolvieron prohibir la entrada de Klein a sus actos partidarios. “No aceptamos ideas totalitarias de ningún tipo. Ni totalitarias, ni racistas ni xenófobas”, indicó Elgue.

En entrevista con En Perspectiva el viernes, Manini fue un paso más y desterró a todo el grupo: “A esa gente se le dijo que no tenía espacio ahí y no accede más a nuestros locales”. Sin embargo, El Observador constató que Roel acudió el sábado a la Convención de Cabildo Abierto como “adherente”.

Luego del caso de Klein, en Cabildo Abierto propusieron la idea de destinar recursos informáticos para conocer “el perfil de una persona” a través de lo que publica en redes sociales, según dijo en su momento Aldo Velázquez, coordinador de los equipos técnicos del partido. Esa información sería cotejada con un perfil “preestablecido” de qué contenido es admisible y qué no. Velázquez dijo que la prioridad del control refiere a los integrantes de las agrupaciones que ingresarán al partido, no a los potenciales afiliados o simpatizantes.