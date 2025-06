Radaelli afirmó que Manini "llevaba todo cocinado" y que no consultó a Cabildo en votación de Rendición de Cuentas

"Dijeron que habían resulto esto entre la Junta Nacional y la Mesa Política (de CA). Hablé con dos integrantes de la Junta Nacional y me dijeron que no tenían ni idea de eso , de lo que había votado (Álvaro) Perrone y que nunca lo habían tratado", dijo Radaelli.

Estos artículos refieren a autorizaciones al Ministerio de Salud Pública (MSP) para pagar medicamentos de alto precio tras juicios, un incremento de recursos para ASSE de US$ 62 millones, los US$ 144 millones para pagar el acuerdo con los privados por el Ferrocarril Central y un pedido para elevar el tope de la deuda (de US$ 2.300 millones a US$ 3.450 millones).

"No me vengan acá con que votaron esos US$ 62 millones por los más frágiles. No nos mientan, ese tema de los medicamentos costosos ya está, vas al Fondo Nacional de Recursos y si tenés un problema hacés un recurso de amparo y te lo dan. Hay una ley para eso, nadie se va a quedar sin medicamentos sino se votaba eso", dijo Radaelli sobre uno de los artículos que apoyó CA en la Cámara de Representantes.

Radaelli y su sector el Espacio de los Pueblos Libres abandonaron al partido días después de las elecciones departamentales alegando "presiones", "amenazas" y "ninguneo".

"Pasaron del voto zigzag al voto venganza", expresó Radaelli sobre la presunta estrategia de CA. El militar retirado definió al voto zigzag como "hoy voto para acá y después voto para allá"; mientras que al voto venganza como votar en contra de lo que votan blancos y colorados.