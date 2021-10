Cacho de la Cruz habló sobre la continuidad de Tabárez: "Ya cumplió su función, a mí me pasó"

La disputa por la pertinencia o no de la continuidad del maestro Óscar Washington Tabárez al frente de la selección de fútbol parece haberse aplacado con la ratificación de parte de la AUF de su lugar en el puesto y, sobre todo, con la aparición de un tema de conversación que ha acaparado toda la atención del Planeta Tierra y ha hecho que, al menos en las redes, las tendencias solo marquen los nombres de Wanda Nara, Mauro Icardi y la China Suárez. Sin embargo, el eco de las derrotas de la selección llegó hasta esta semana y tuvo en Cacho de la Cruz una nueva voz.

El histórico conductor de 84 años fue entrevistado por el programa La mañana del canal web R+, en donde además de relatar algunas historias de su paso por la televisión uruguaya, de revelar que se encuentra escribiendo un libro sobre su carrera, fue consultado por la continuidad de Tabárez en la selección.

"Me ponés en un aprieto. Ya cumplió la función. A mí me pasó. Yo cumplí la función, me di cuenta de que las generaciones más jóvenes no me entienden. Y él ya cumplió su función. Fue maravillosamente bueno, pero ya está", dijo.

"Yo no seguí trabajando en televisión cuando vi que se hacían cosas que no entendía y a la vez, no me hacía entender. Creo que al Maestro Tabárez le está pasando algo similar. Cumplió su historia y es mejor terminarla para que quede marcada con gloria y no con barro", concluyó.