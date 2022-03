Cadenas de radio y televisión por el Sí y el No serán el martes 22 y el miércoles 23

Coordinadores de la campaña por el Sí y el No a la derogación de la Ley de Urgente Consideración (LUC) fueron autorizados por Presidencia para definir los días martes 22 y miércoles 23 como las fechas que utilizarán para emitir una cadena nacional, previo al referéndum, informó Universal y confirmó El Observador.

Ambas transmisiones -tanto de radio como de televisión- serán emitidas en horario central y tendrán una duración de 5 a 7 minutos. Cada sector tendrá la posibilidad de elegir entre hacerla en vivo o en diferido, según prefiera.

El orden se definirá en un sorteo que se llevará a cabo el próximo martes.

A comienzos de febrero, el gobierno había concedido otorgar cadenas a ambas campañas para que puedan así dar a conocer sus argumentos y ampliar el debate democrático acerca de la instancia electoral que se cumplirá el próximo 27 de marzo.

El presidente de la República, Luis Lacalle Pou, dijo que "seguramente" él será quien hable en defensa de los 135 artículos de la ley puesta en cuestión.

"Eso dicen", respondió enigmáticamente Lacalle Pou, ante la consulta formulada en una entrevista que concedió el pasado jueves 3 al noticiero central de Canal 12, Telemundo.

Este martes, los coordinadores del No comunicaron que el mandatario será el vocero, informó el dirigente del PIT-CNT, José Olivera, a El Observador.

Lacalle aseguró que no solo se siente con el "derecho" y el "amparo jurídico-constitucional”, sino que con la "obligación de explicar" por qué defiende el "no" en favor de 135 artículos de una ley que tiene su "firma". Pese a que admite tener "miedo de pisar la raya" de hacer política partidaria; algo que un presidente no puede hacer. Por eso, explicó que no ha ido a “asambleas” o “actos”. “Podría haber ido a lugares a hablar, pero prefiero que no, porque se va a confundir con un acto político-partidario”, afirmó.

Por su parte, la Comisión por el Sí, que aún desconoce quién será el emisor de su mensaje, definirá este miércoles a una figura y trabajará en los detalles del contenido. Los dirigentes anunciaron que la próxima semana se reunirán con la Asociación Nacional de Broadcasters Uruguayos (ANDEBU) para pedir espacios gratuitos de publicidad en las tandas de canales privados, informó Canal 5.

A diferencia de otras instancias, en las que fue negada la cadena nacional, el próximo referéndum fue definido como un tema de alto interés público que requiere amplio debate, según consideran en el Poder Ejecutivo.