Lacalle Pou dijo que "seguramente" será quien hable en la cadena por el "no"

El presidente de la República, Luis Lacalle Pou, dijo que "seguramente" él será quien hable en la cadena nacional de radio y TV, en defensa de los 135 artículos de la Ley de Urgente Consideración (LUC) que el referéndum del próximo 27 de marzo pone en cuestión.

"Eso dicen", respondió enigmáticamente Lacalle Pou, ante la consulta de si él sería el vocero en la cadena nacional formulada en una entrevista que concedió el pasado jueves 3 al noticiero central de Canal 12, Telemundo.

El máximo mandatario aseguró que no solo se siente con el "derecho" y el "amparo jurídico-constitucional”, sino que con la "obligación de explicar" por qué defiende el "no" en favor de 135 artículos de una ley que tiene su "firma". Pese a que admite tener "miedo de pisar la raya" de hacer política partidaria; algo que un presidente no puede hacer. Por eso, explicó que no ha ido a “asambleas” o “actos”. “Podría haber ido a lugares a hablar, pero prefiero que no, porque se va a confundir con un acto político-partidario”, afirmó.

Más temprano, en el programa radial Primera mañana de El Espectador, Lacalle Pou había dicho, que se sentía con "la ñata contra el vidrio" por no poder participar como usualmente lo haría en una campaña y que la LUC es una ley sin "atractivo" para "defender o atacar" y que por eso "se le mete lechuga y tomate" para discutir otros temas.