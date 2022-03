IASS e IRPF: anuncios de Lacalle satisfacen a socios aunque algunos esperaban "una señal" en 2022

El reloj marcaba las 19:02 cuando el presidente de la República soltó ante la Asamblea General su “firme compromiso” de reducir en 2023 el Impuesto a la Asistencia de la Seguridad Social (IASS) y el Impuesto a la Renta de las Personas Físicas (IRPF) si la economía lo permite.

Apenas dos minutos después, en un grupo de WhatsApp de varios legisladores de los distintos partidos de la coalición que vienen trabajando en una eliminación gradual del IASS, comenzaron a caer los primeros mensajes. Luis Lacalle Pou encaraba el último tramo de su discurso mientras en esa plataforma algunos mandaban aplausos y festejaban la novedad, y otros manifestaban su “incredulidad” y la necesidad de que las modificaciones se den a partir de este año.

El anuncio más importante de los setenta minutos de balance que hizo Lacalle Pou tuvo una buena recepción en el oficialismo, aunque algunos dirigentes subrayan que hubiese sido oportuna “una señal” más rápida e insisten que el presidente solo ratificó una promesa electoral que la coalición asumió durante la campaña que la llevó al gobierno.

Una de las voces más críticas fue la del diputado colorado Gustavo Zubía, que el año pasado fue uno de los impulsores de una minuta en la Cámara de Representantes para considerar la progresiva supresión del gravamen a las jubilaciones más altas. El dirigente de Tercera vía dijo sentirse “parcialmente contento” porque si bien Lacalle Pou reiteró el compromiso de la campaña, para el legislador “no se dijo nada nuevo”.

Y en parte, es cierto. En el programa de gobierno firmado por los cinco partidos que hoy integran el gobierno, uno de los capítulos está destinado a la “protección de los más débiles” y el último punto de las tres páginas de promesas en ese apartado establece: “En la medida en que el estado de las finanzas públicas lo permita, considerar una eliminación gradual del IASS”. Palabras más, palabras menos, lo que afirmó Lacalle Pou este miércoles. De todos modos, si bien en el Compromiso por el país no hace alusiones específicas al IRPF, los programas de Cabildo Abierto y de los colorados sí proponían revisarlo.

Este jueves el presidente fue más allá y dijo en una entrevista con Telemundo (canal 12) que "ojalá" se llegue a una eliminación total del IASS para el final del período y remarcó que "hay que trabajar fuertemente" para exonerar a las franjas más bajas del IRPF.

En diálogo con El Observador, Zubía explicó que tanto él "como la gente" no quieren promesas sino realizaciones de parte del gobierno. Además, el diputado contó que a fines del año pasado se reunió con Azucena Arbeleche y la ministra de Economía y Finanzas le transmitió que se podían “hacer números” para acercarse a un descenso del IASS. “El gasto más o menos andaría en unos US$ 7 millones anuales: “En términos contables es una propina para el Estado”, argumentó el diputado respecto a por qué cree que “la respuesta tiene que ser ahora”.

En la misma línea que Zubía se manifestó el diputado de Cabildo Abierto, Sebastián Cal, que también promovió el año pasado en Diputados la eliminación progresiva del IASS. Si bien el representante por Maldonado aseguró que quedó “muy contento” con el anuncio del presidente de la República ante los parlamentarios, consideró que Zubía “tiene razón” y opinó que “lo ideal” sería que la reforma se diera “ya”.

Varios dirigentes del oficialismo consideran que sería bueno transmitir un mensaje de cumplimiento concreto con el Compromiso por el país incluso antes de que los uruguayos decidan el destino de los 135 artículos de la Ley de Urgente Consideración (LUC). El argumento es que eso daría “credibilidad” en la antesala de un 27 de marzo en donde el oficialismo asegura que no solo estará en juego parte de la norma estrella del gobierno, sino la administración toda.

De acuerdo a los últimos datos que publicó la Dirección General Impositiva (DGI) en su página web, alrededor de 460 mil trabajadores tributan IRPF por sus ingresos, lo que equivale al 34% del universo total de potencial contribuyentes, y la recaudación del año pasado por este tributo fue de unos US$ 2.062 millones. En tanto, el cobro por IASS fue de unos US$ 317 millones. El mínimo no imponible equivale actualmente a $ 41.312. Este impuesto lo pagan alrededor del 24% de los jubilados del país, es decir, unos 173 mil contribuyentes.

Matices

En la coalición hay coincidencias de que el anuncio de Lacalle Pou es importante. Si bien algunos reconocen que era conveniente un guiño en materia tributaria para el 2022, también reconocen que la emergencia sanitaria por el covid-19 jugó su partido en las cuentas del Estado e insisten en mirar el “medio vaso lleno”.

El diputado del Partido Colorado, Conrado Rodríguez, dijo a El Observador que las medidas impositivas previstas por el presidente son “muy importantes”, aunque planteó que “en la medida que den los números” sería bueno que se marcara una señal antes de terminar este año. “Sería deseable subir el mínimo no imponible en el IASS y lograr mayor capacidad de deducción en el IRPF para que sea un verdadero impuesto a la renta y no al ingreso”, comentó el dirigente.

Y si bien subrayó que los colorados vienen trabajando en esa línea, también remarcó que la economía uruguaya todavía está afectada por la pandemia. Ese mismo argumento utilizaron otros dirigentes, como el senador de Cabildo Abierto, Guillermo Domenech, que recordó que el país ha atravesado “años difíciles” y enfatizó que lo alegra la decisión anunciada por Lacalle Pou.

El partido liderado por Guido Manini Ríos ha remarcado una y otra vez la necesidad de una reforma tributaria en el país y viene reclamando una mayor injerencia en las decisiones económicas del gobierno, incluso con algunas propuestas formales a la ministra Arbeleche. En ese marco, la lectura del presidente de Cabildo Abierto es que los anuncios del primer mandatario ponen a Uruguay en el camino “de racionalizar la tributación”, algo que según Domenech no puede darse “de un día para el otro”.

Para el cabildante Álvaro Perrone hay que ver “cómo se da y cómo se hace” la reforma tributaria anunciada por Lacalle Pou, pero reafirmó que le da la bienvenida a la decisión porque “por algo hay que empezar”. El diputado que también enfatizó en el rol que jugó la pandemia en la realidad macroeconómica enfatizó, de todos modos, que habrá que empujar para que “finalmente se den las concreciones”.

El colorado Germán Coutinho agregó que es “un buen anuncio” que marca “una clara hoja de ruta” del rumbo del gobierno. Consultado por cuándo debería aplicarse el anuncio de Lacalle Pou, contestó: “Los tiempos dirán, pero tiene que ser cuando se pueda”.

"Muy buen discurso"

Más allá del principal anuncio que hizo el presidente de la República en la tardecita del miércoles, la tónica de la comparecencia ante los parlamentarios dejó contentos a los socios del gobierno. Los dirigentes consultados por El Observador coincidieron que fue un "muy buen discurso" del mandatario ante la Asamblea General.

Tanto desde el Partido Colorado como desde Cabildo Abierto destacaron el "acto republicano" de Lacalle Pou de pasar raya de su gestión frente al Parlamento, tal cual lo había hecho al cumplir su primer año como jefe de Estado, y aludieron al latiguillo que repitió el presidente: "Dato y no relato".

En ese sentido, los socios destacaron el repaso de la gestión de la coalición al frente de la administración, en particular en el manejo de la pandemia, en la "recuperación" de la economía y las "mejoras" en materia de seguridad pública. También destacaron los anuncios en materia de obra pública e infraestructura.