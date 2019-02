Caída del empleo: el riesgo de más recortes y la idea de eliminar salario mínimo

“¿Qué se juega Uruguay en estas elecciones?”. Esa fue la pregunta que intentaron contestar los economistas Ignacio Munyo (director del IEEM y consultor de Grant Thornton) y Gustavo Licandro (director del estudio Licandro-Díaz, exvicepresidente de la Cámara de Comercio y subsecretario de Economía entre 1990-1995) junto al politólogo Oscar Bottinelli (director de la consultora Factum) en el primer desayuno del año organizado por la Asociación de Dirigentes de Marketing (ADM).

En sus presentaciones, Licandro y Munyo pusieron énfasis en la situación del empleo y analizaron las razones por las que se han perdido cincuenta mil puestos de trabajo en los últimos años.

Licandro dijo que Uruguay había perdido competitividad debido a la política “fiscal y salarial” y señaló que según sus cálculos el país terminará el 2019 con un déficit fiscal cercano al 5%, un punto porcentual más que con el que cerró 2018. La política fiscal está “fuera de curso, tenemos por norte la deriva”, dijo antes de proponer una serie de medidas que permitirían reducirlo y reactivar el empleo.

Para el economista se deben congelar las políticas sociales para que la inflación se los vaya “comiendo de a poco”, y mantener por dos años los sueldos públicos, desindexar los salarios y renovar un tercio las vacantes de los funcionarios que se jubilan o mueren. “Si podemos cumplir estrictamente esto hay 12 años para volver al stock de personal público que había en 2004”, agregó y señaló que estas medidas permitían ahorrar “cuatro puntos del PIB en el mejor de los casos”.

Munyo no estuvo de acuerdo con la negativa a renovar los cargos públicos y dijo que el empleo lo ha “venido sosteniendo” el sector público, por lo que es un riesgo hacer recortes allí. “El privado viene cayendo de forma sostenida desde 2010. Si no se renuevan más empleos públicos, se echa más leña al fuego en este drama social que es dónde van a trabajar los cientos de miles de uruguayos que no tienen las capacidades para insertarse en el mercado laboral”, subrayó y volvió a señalar que creía que Uruguay tenía “una oportunidad de atraer la inversión” aunque tenía un problema y era que debía atender “una herencia enorme a nivel social que va a mirar por la ventana a la nueva inversión”.

Licandro también propuso eliminar el salario mínimo nacional y los consejos de salarios, dos medidas que consideró como un “camino fantástico” para reactivar el empleo. "Los consejos de salarios son los enemigos de los desempleados, solo son queridos por los negociadores y los sindicalistas”, dijo. “Aquella persona que perdió su trabajo le ponen una barrera tan alta que no logra recomponer su vida laboral”, agregó. Luego señaló que “toda esa gente que ha quedado sin trabajo en algún momento podría trabajar si no habría un salario mínimo nacional. Las personas tienen derecho a tener trabajo y trabajar por lo que entiendan les corresponde, en función de la situación del país”, sentenció. Munyo prefirió señalar que se debía “aggiornar” las relaciones laborales y consideró “irrelevante” discutir si debía haber consejos de salarios.

El economista también señaló que el contexto internacional era una “oportunidad” ya que estaban “volviendo” las inversiones a las “economías emergentes” aunque resaltó que Uruguay podrá atraer inversiones “si hay un paquete profundo de reformas” ya que actualmente hay un “desequilibrio cambiario” del entorno del 30%.