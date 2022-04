Caja de Profesionales no podrá pagar sus obligaciones en dos años si no revierte la "tendencia", según Mieres

El ministro de Trabajo y Seguridad Social, Pablo Mieres, pidió este viernes tomar "medidas urgentes" para reequilibrar la situación financiera de la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Profesionales Universitarios (Cjppu) y estimó que, de mantenerse la tendencia actual, esta ya no podrá pagar sus obligaciones en un plazo de dos años.

"Hay que buscar fórmulas que equilibren la situación y reviertan esa tendencia a perder patrimonio. En caso de continuarse, la caja no tendría la capacidad de pagar sus obligaciones de aquí a dos años", dijo a Doble Click, de Del Sol. "Para un instituto de seguridad social es muy poco tiempo", advirtió.

Mieres insistió en la necesidad de generar un "equilibrio de ingresos y egresos" para que la caja achique su déficit y logre una estabilidad en "seis o siete años". "Luego, con la reforma general de la seguridad social, quizás nuevas modificaciones más generales puedan resolver el equilibrio", explicó.

El ministro dijo haber tomado conocimiento de la situación del organismo, a la que definió como "muy grave", a mediados de 2021, tras una serie de reuniones con el directorio. A su entender, durante esos encuentros, las autoridades "no llegaron a presentar un plan concreto", sino medidas "que trasladaban el problema hacia el Estado".

"La caja es autonómica y tiene que encontrar caminos de salida", concluyó.

El déficit de la Caja de Profesionales para el período 2021-2026 estaría entre US$ 166 millones y US$ 262 millones en un escenario medio mientras que en un escenario pesimista el monto estimado de los déficits iría desde los US$ 238 millones hasta los US$ 329 millones.

Para activar varias de las medidas que promueve el nuevo Directorio de la Caja de Profesionales para equilibrar sus números y evitar la quiebra, se deberá aprobar una ley en el Parlamento.