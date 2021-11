Calidad, transparencia y profesionalismo en piscinas

Formadora de talentos e impulsora de proyectos que promueven la calidad de vida. Así se define la empresa uruguaya Tatton, que se ha convertido en una de las referentes en la industria de piscinas abarcando todos sus aspectos.

También líder en calefacción de alto rendimiento, Tatton nació hace 10 años pero posee más de 25 de experiencia en el sector y en este tiempo ha estado siempre vinculada a las piscinas, pero en los últimos cinco años y en un proceso de mejora continua de cara a sus clientes se embarcó en la producción.

“Durante mucho tiempo se instalaron piscinas de fibra de vidrio y en un momento nos alejamos del sector por falta de calidad en el producto. Los proveedores locales no alcanzaban una estandarización del producto y sus procesos de producción eran erráticos por lo que no podían asegurar la calidad mínima necesaria que nosotros pretendíamos. Luego de un tiempo tuvimos la oportunidad de asociarnos a una fábrica local cosa que nos permitió entrar de lleno en el proceso industrial y hacer foco en desarrollar un producto de buena calidad”, relató el director, Charles Tatton.

“A partir de ahí pudimos hacer mayor énfasis en los aspectos de calidad del producto y aplicar técnicas innovadoras. Contratamos un ingeniero argentino con mucha experiencia en formación de equipos e incorporamos tecnología y capacitación procedente de Brasil. Incluimos en el plantel gente joven con ganas de trabajar y aprender y hoy tenemos un equipo motivado, muy bien formado y que trabaja junto con el jefe de planta en un proceso de mejora continua en la calidad del producto”, ahondó.

A Charles Tatton le preocupa que el mercado no se encuentre totalmente “normalizado” tanto en calidad de producto como en aspectos formales de la industria como seguridad social, seguridad ocupacional o aspectos ambiéntales.

“Como industria química estamos obligados a tener aspectos de seguridad ocupacional distintas a lo tradicional. Somos un sector que tiene factores ambientales rigurosos; manejamos productos químicos que si no se aplican con equipos de protección personal pueden ser nocivos para la salud, por lo que hay que trabajar con equipamiento de seguridad, con máscaras y mamelucos. Todo eso no es común en la industria, y aún menos para el sinfín de empresas informales existentes”, subrayó el director.

Añadió que su empresa cuenta con técnico prevencionista y un médico de salud ocupacional, algo que pocas empresas del sector lo cumplen. Luego, hay unas “15 fábricas o talleres” que no bridan ningún tipo de atención a estos asuntos, continuó. “Contamos con un sistema de ventilación en la planta que renueva el aire 10 veces por hora, lo que hace que sea de muy buena calidad. Solamente 2 tenemos esto en el país”.

Por su parte, Diego Ríos, gerente comercial de Tatton, indicó que “hace años” vienen monitoreando todos estos puntos del mercado. “Siempre decimos lo mismo, no puede ser que nadie haga nada. Durante la pandemia explotaron muchos rubros, uno de ellos fue el de las piscinas. Se multiplicó todo eso que se venía dando. No queremos que nadie pierda su fuente laboral, pero sí pretendemos reglas claras y uniformes para todos los que participamos en la industria y eso lamentablemente no es lo que sucede”.

En todos los detalles

Charles Tatton destacó que su firma es la “única” que pesa las piscinas una vez que quedan listas para salir a satisfacer las demandas de los clientes. “Queremos que se asemeje a lo ideal planificado”, dijo. Es que el procedimiento de fabricación por depender mucho de la experiencia del operador y más allá de toda la tecnología aplicada “tiene cierto grado de artesanía”.

“Utilizamos una tecnología nueva en fabricación de piscinas, se trata de un “sprayer” o pistola pulverizadora que aplica simultáneamente la resina, el catalizador y la fibra de vidrio sobre el molde. Esta tecnología solo la aplican las empresas de punta en el sector, las otras utilizan laminación manual. La innovación y la inversión que hacemos entendemos que es algo para destacar”, resaltó Charles Tatton.

Tatton fabrica en su propia planta las piscinas de fibra de vidrio y a su vez equipa piscinas de hormigón para empresas constructoras. “Abarcamos todo el sector piscinas, toda la gama de demanda del mercado. Sistema de filtración, iluminación, etc, para todo tipo de pedido, así como también la venta e instalación de SPAS”, ahondó el director.

La piscina en casa ha dejado de ser un accesorio de lujo para convertirse en un elemento accesible a un público medio gracias a que bajaron los precios - la de fibra de vidrio vale la mitad de la de hormigón- por otro lado las líneas de financiación que ofrecen los bancos -Tatton posee un acuerdo con BBVA que le permite al cliente comprar su piscina en 36 cuotas con tasa cero- a contribuido en el aumento de la demanda.

En esto también ha incidido el cuidado del agua, una práctica cada vez menos engorrosa. “Hay mucha más tecnología en el cuidado del agua, hace 20 años incorporamos un producto que se llama clorador de sal, una pequeña unidad que fabrica cloro dentro de la piscina sin necesidad de echarle cloro al agua. Esto hace mucho más sencillo, saludable y amigable el cuidado de la piscina y mucho más confortable la experiencia de uso”, explicó Charles Tatton.

Con el clorador de sal y una aspiradora automática como puede ser un Barracuda , que también está en la oferta de Tatton, solo resta medir el PH del agua cada semana o 15 días, según el gerente general, quien destacó también el bajo consumo eléctrico de las bombas, de las luces led y de los calentadores. En este aspecto, “con una inversión de US$ 2 mil o US$ 3 mil se duplica el uso de la piscina alcanzándose temperaturas de 28 a 32 grados centígrados”.

Tatton brinda una instalación de piscina de primera calidad. “Hemos adquirido nuevas técnicas de instalación que nos aseguran durabilidad del producto a largo plazo”, concluyó Charles Tatton.