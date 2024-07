¿Qué precio tienen los monoambientes en Uruguay y cuántas viviendas promovidas se llevan vendidas?

La Agencia Nacional de Vivienda (ANV), publicó un nuevo informe sobre la evolución de los precios de la vivienda promovida (ex vivienda social), que toma como base las declaraciones juradas realizadas por las empresas responsables de los proyectos en Uruguay.

Los datos muestran que el valor promedio de las unidades de un dormitorio fue de US$ 117.742 en el año móvil cerrado a abril.

En tanto, el precio medio para las viviendas de dos dormitorios fue de US$ 158.230, y el de tres dormitorios de US$ 211.074.

Para las viviendas monoambiente -que se incluyeron dentro del régimen de vivienda promovida a partir de 2022-, el promedio se ubicó en US$ 87.612.

En la comparación, los precios medidos en dólares mostraron incrementos de 8% en el caso de unidades de uno y dos dormitorios, respecto con los promedios del año móvil cerrado a abril de 2023. En tanto, que para monoambientes y tres dormitorios la variación fue de 7%.

Cuando se tiene en cuenta la evolución del tipo de cambio y la suba de precios al consumo, y se analizan los precios en Unidades Indexadas (UI), se puede ver la evolución de los precios de los inmuebles en una moneda que refleja de mejor manera los fundamentos del mercado.

Los precios en UI tuvieron una caída para todas las tipologías. Para las viviendas de uno y dos dormitorios, las caídas son inferiores al 1%, mientras que para cero dormitorios se ubican en 1,3%, y para las viviendas de tres dormitorios la caída alcanza el 1,5%, según el reporte.

_LCM1267.webp Los principales barrios en los que se desarrollan los monoambientes y apartamentos de una habitación son el Centro, Cordón y La Blanqueada Leonardo Carreño

Los precios de vivienda promovida por metro cuadrado

El precio promedio general registrado en el último año móvil (abril de 2024) fue de US$ 2.257 y 14.979 UI por metro cuadrado construido.

Si se compara con las ventas registradas en el año móvil a abril 2023, se observó incremento en dólares de 8,2% y caída en unidades indexadas de 0,1%.

Por otra parte, la información por departamento indica que Canelones es donde se observaron los precios promedio más elevados, con US$ 2.547 y 16.922 UI por metro cuadrado construido.

En segundo lugar, se ubicó Maldonado con US$ 2.232 y 14.733 UI por metro cuadrado construido.

Por debajo de los US$ 2.000 y 13 mil UI, se ubicaron San José, Paysandú, Soriano y Salto.

El dinamismo de Canelones

El reporte de la ANV destaca que Canelones “sigue mostrando un importante dinamismo en la cantidad de ventas”, mientras que el incremento en los precios resulta moderado en dólares y negativo en unidades indexadas.

El incremento en la cantidad de declaraciones de ventas en el año móvil a abril de 2024 respecto al móvil cerrado a abril 2023 fue de 49% en ese departamento.

Por su parte, los precios en dólares por m2 construido crecieron 5,2%, pero en UI cayeron 2,4%.

La dinámica del departamento de Canelones, dice el informe, está explicada por Ciudad de la Costa donde se concentró el 87% de las declaraciones de ventas registradas en el departamento.

En Ciudad de la Costa la cantidad de declaraciones juradas respecto al año móvil cerrado a abril 2023 se incrementaron 34%, mientras que en los precios el incremento es de 12% en dólares y 4% en unidades indexadas.

Precios de vivienda promovida en Montevideo durante el primer semestre

Con respecto a Montevideo, el precio promedio de las ventas en la capital en el transcurso del primer semestre alcanzó los US$ 2.373 y 15.513 UI por metro cuadrado construido.

La evolución del precio promedio de las ventas tuvo un incremento en dólares de 6,5% respecto del semestre anterior. Mientras que, en unidades indexadas se observa un incremento de 4,3%.

En tanto, si se compara con el primer semestre 2023, se observa un mayor incremento tanto en dólares (13,6%) como en unidades indexadas (9,5%).

Por otro lado, el informe de la ANV destaca que “a partir de 2021 se observa una fuerte caída en el promedio de metros cuadrados construidos de las viviendas comercializadas, lo que refleja un cambio en las tipologías construidas”.

Esto porque adquieren un mayor peso las viviendas de cero y un dormitorio, respecto de las dos y tres. A modo de ejemplo, más de la mitad de las viviendas comercializadas en el último año móvil en Montevideo son viviendas de un dormitorio, se explica.

Los precios por barrio en la capital

En Montevideo el precio por metro cuadrado varía sensiblemente de acuerdo al barrio donde está localizada la vivienda.

El valor promedio más alto en el año móvil a abril se registró en barrio Palermo con US$ 2.573, tras suba en dólares de 19%. En segundo lugar le siguió el barrio Malvín con US$ 2.564 y luego barrio Larrañaga con US$ 2.509.

Ventas totales de vivienda promovida

En el acumulado histórico desde la creación de este régimen de vivienda promovida, Montevideo lidera con 16.090 unidades comercializadas (82 % del total).

En tanto, el departamento de Canelones está segundo con 1.495 unidades vendidas, y Maldonado con 1.124 unidades completan los primeros tres lugares de la lista.

Por su parte, en el primer cuatrimestre de 2024, se realizaron 1.136 declaraciones juradas nuevas de venta de viviendas promovidas, lo que supone un incremento del 6,1% en las ventas declaradas respecto del cuatrimestre anterior.

Además, las últimas cifras oficiales muestran que hasta abril de 2024 había unas 10.862 unidades en construcción, y un stock de 21.641 viviendas terminadas, de las cuales el 91% ya habían sido comercializadas.