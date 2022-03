Cambios en Canal 4: nuevos conductores para los programas Buen Día y Los 8 escalones

Hay movimientos en la pantalla de Canal 4, con nuevos ingresos y algunos cambios dentro de la formación del equipo.

El periodista Jaime Clara desembarca en la pantalla de Canal 4 para asumir la conducción del magazine matutino Buen día. El programa, un formato que mezcla información y actualidad con la característica revista matutina, había perdido a su figura central luego de la salida de Claudia García y Adriana Da Silva.

Ahora Clara se sumará al equipo conformado por Daniel Nogueira, Diana Piñeyro, Martín Fablet y Leonardo Pedrouza.

"Me pareció un desafío muy bueno para encarar periodísticamente. Me resultó atractiva la conducción de Buen día y la acepté", dijo el periodista en una entrevista con Sábado Show en la que lo "honra" que lo hayan elegido para asumir este desafío periodístico a su edad. "Creo que no tengo una cantidad de cánones que hoy están presentes en la televisión y agradezco la confianza".

En tanto, seguirá al frente de Es noticia, el periodístico que conduce de lunes a viernes de 6:00 a 7:00 en Radio Sarandí antes de cambiarse de ropa y entrar al estudio de Canal 4.

La noche también tiene cambios. Martín Fablet, quien también es panelista de Buen día, recibirá de manos de Gustaf la conducción de la nueva temporada de Los 8 escalones, ya que el cómico pasará a conducir la versión local de Ahora Caigo.

Llega una renovada temporada de @8escalonesuy con nuevo conductor 💥 @elgrangustaf le pasa la posta a @martinfablet 🤝⭐️ ¡Muy pronto por nuestra pantalla! pic.twitter.com/wg66uDROG6 — Canal 4 (@Canal4_UY) March 21, 2022

"Gustaf me pasó la posta. Soy Martin Fablet y te espero en una nueva temporada de Los 8 escalones", dice el comunicador en la promoción que publicó el canal donde se anuncia que el programa se estrenará "muy pronto".