"Me voy quedando": el video que Gerardo Rozín dejó como despedida

El periodista y conductor argentino Gerardo Rozín murió el pasado 11 de marzo a los 51 años, a causa de un tumor cerebral que le había sido diagnosticado en 2021. Este domingo, Rozín fue homenajeado en el programa que conducía, La peña de Morfi, en el que fue recordado por sus compañeros.

En ese programa especial, que estuvo conducido por Zaira Nara, Julieta Prandi y Jesica Cirio, pasaron por el estudio viejos colegas y amigos del conductor, quienes compartieron recuerdos y memorias, mientras que un plantel de más de 50 artistas lo homenajearon interpretando algunas de sus canciones favoritas y recordando sus conversaciones e instancias compartidas con él. La lista que incluyó a Joan Manuel Serrat, a Alejandro Lerner, Diego Torres, Sandra Mihanovich y el uruguayo Jorge Drexler.

Entre los homenajes musicales hubo uno particular. Antes de su muerte, el propio Rozín grabó una canción junto al grupo Dos más uno, que se había mantenido en secreto hasta este momento, y que funcionó como carta de despedida de parte del conductor y productor. La canción es Me voy quedando, del folclorista argentino Cuchi Leguizamón, que el grupo había interpretado en el programa poco tiempo antes.

En el video, Rozín cuenta además su vínculo con la canción de Leguizamón, y la razón por la que decidió elegirla como despedida. El conductor contó que durante su infancia se hizo fanático del músico, y que se escapaba a un teatro de su ciudad natal, Rosario, a verlo.

“Es como si esa canción me hubiera grabado para siempre, la fui cruzando muchas veces en la vida, vi varias versiones que él fue grabando, siempre con chistes de ciegos... que no vienen al caso", contó Rozín. “Pasaron muchos años, afortunadamente, y me entero de un muy mal diagnóstico. Estoy bajando las escaleras de mi casa, y no me preguntes cómo... después de 30, casi 40 años digo: ‘Me voy... quedando ciego’. Casi como si además del diagnóstico hubiera tenido el pronóstico”.

"La verdad es que, para alguien que no cree, algo así es como una aparición y tiempo más tarde, me pareció que era una canción muy buena para ese tipo de dolor", comentó, explicando que no había querido contar su diagnóstico públicamente para que no se convirtiera en una noticia.