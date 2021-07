Camilo Cándido, del “dolor” de la eliminación celeste a la "alegría" del gol clásico

Camilo Cándido tuvo un debut clásico soñado con el gol para sellar el 2-0 de la victoria ante Peñarol en la vuelta del tradicional duelo al Gran Parque Central, y luego de haber sido uno de los tres jugadores tricolores de la selección viajó en la noche del sábado para estar a la orden para el partido.

Al igual que Sergio Rochet y Brian Ocampo, quienes viajaron con él y llegaron a Montevideo a las 05:30 del domingo para sumarse al plantel, Cándido fue titular en el equipo de Alejandro Cappuccio y tuvo una gran actuación.

“Siempre uno se pone contento que adentro de la cancha pude ayudar a sus compañeros”, dijo el jugador a Nacional TV tras el clásico. “La verdad que no te puedo describirlo porque fue algo hermoso”, agregó sobre su gol y la victoria.

Diego Battiste

El festejo de Cándido y D'Alessandro

“Lo viví con mucha alegría, estoy muy contento de haber podido ayudar de esta manera y obviamente creo que esto es todo mental, por bajarse de un avión 05:30 de la mañana y estar jugando un clásico a las 16:00. Yo creo que pasa todo por la cabeza, de las ganas y lo positivo que tiene que estar cada persona para poder lograr estas cosas”, comentó el jugador de 26 años formado en Rampla Juniors y que este año llegó a Nacional tras su buena actuación en Liverpool.

El lateral izquierdo dijo sentir sensaciones “muy lindas” por la victoria conseguida en el regreso de los clásicos al Gran Parque Central más de 90 años después de su último juego disputado en ese escenario entre ambos grandes.

“Obviamente, con el revuelo de todo lo que pasó”, dijo en referencia al viaje desde Brasilia a Montevideo. “Llegamos con mis compañeros con la adrenalina allá arriba y con muchas ganas de jugarlo. Fue algo muy lindo haber estado. Siempre es lindo estar en un clásico”.

“Diferentes tipos de sensaciones”

Cándido manifestó que lo primero que le pasó por la cabeza en su gol y en la victoria fue su familia.

“Nosotros venimos junto a Brian y Rochet, de estar un mes allá en la Copa América, encerrados, entrenando, pasando por diferentes tipos de sensaciones... Ese mes que estuvimos afuera, el mayor apoyo que tuvimos fue la familia”, dijo el lateral que formó parte del plantel celeste pero que no tuvo minutos en el torneo brasileño.

Diego Battiste

El gol de Cándido

“Siempre en ese caso, mi familia siempre estuvo, siempre me apoyó y me dio para adelante, mis viejos, por todo esfuerzo que han hecho de estar apoyándome. Ni que hablar de mi pareja y el nuevo integrante que se viene en la familia”, agregó el ex Liverpool, quien reveló que será padre, otro motivo de alegría.

“El festejo fue por el nuevo integrante, sí”, dijo sobre su celebración del gol. “Mi señora está embarazada hace dos meses. Se dio todo redondo, por suerte se lo pude dedicar a él”, agregó.

Para Cándido, fueron horas de un fuerte contraste emocional, con la eliminación de Uruguay en Brasil y el histórico triunfo de clásico que quedará en el recuerdo como “el del avión”.

@Uruguay

El Colo Ramírez y Cándido en la selección

“Yo creo que uno, en el momento capaz que no se da cuenta. Nosotros lo vamos a procesar después”, señaló sobre la caída celeste. “El dolor de quedar afuera de la Copa América siempre estuvo y siempre va a estar, porque la calidad de jugadores que hay en esa selección es para llegar muy lejos y siempre hay que ir por más”.

“Pero nosotros teníamos que cambiar el chip rápido, para meternos adentro del clásico y sacar los tres puntos”, agregó el lateral, quien tendrá unos días libres. “Ahora a descansar, a disfrutar unos días con la familia y ya a ponernos el chip del campeonato para ganar el Apertura”, señaló Cándido, luego de su debut soñado en el clásico.