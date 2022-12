Canciller argentino: “Si Uruguay firma con China deberá elegir si se queda en el Mercosur”

El canciller argentino Santiago Cafiero se mostró crítico con la intención del gobierno de Luis Lacalle Pou de negociar acuerdos comerciales de forma individual por fuera del Mercosur.

Cafiero brindó este lunes una breve entrevista colectiva en la que participaron varios medios uruguayos, entre ellos El Observador, en la que señaló que si Uruguay firma con China deberá elegir si permanece en el Mercosur, porque no puede hacer las dos cosas ya que vulnera la regla del consenso.

Pareciera que en el Mercosur los países no están mostrando todas las cartas… ¿Es posible una ruptura?

Nosotros pensamos que lo principal es defender el bloque y entendemos que Uruguay también está en esa posición. Pero Brasil, Paraguay y Argentina establecieron una posición que señala que la unilateralidad va en contra de la naturaleza del Mercosur. No es algo subjetivo que tiene que ver con posicionamientos sino algo objetivo: las normas del Mercosur prohíben ese tipo de acciones porque el fundamento es el consenso.

Este fundamento es político, no jurídico. Si vamos a la discusión jurídica, hay institutos en el Mercosur, que establecen cuáles deben ser las sanciones. Lo que planteamos es algo esencial, si algún Estado parte determina algún camino distinto al consenso rompe la regla del Mercosur.

¿Qué está haciendo el Mercosur para ponerse de acuerdo en este tema? Porque viene de hace varios años.

No fue solo Argentina, tres Estados le plantearon a Uruguay que el camino suyo no es el correcto. ¿Qué hemos hecho para desarticularlo? Le hemos pedido a Uruguay que nos muestre los estudios de factibilidad, la documentación que respalda la oportunidad de generar acuerdos con otros bloques. Eso no está hecho, pero no somos nosotros, es Uruguay el que debe presentar esta información y no lo ha hecho. Insistimos con el trabajo ordenado, si hay vocación de avanzar, traigan la documentación al Mercosur, es algo que debemos proteger.

¿Puede ser una cuestión ideológica?

El Mercosur fue planteado para que no existan esos prejuicios y que cualquier iniciativa sea de Estado, institucional, que se pueda debatir independientemente de que haya bagaje ideológico de algún otro líder, lo importante es trabajar de forma balanceada para que se logren esos acuerdos, que sean estables.

Leonardo Carreño

Cafiero y Bustillo compartieron la cumbre del Mercosur

¿Cuáles son las medidas que pueden tomarse contra Uruguay? Uruguay dice que no hay base porque no hay acuerdos consumados.

Si efectivamente hay una intención de Uruguay de continuar y firmar eso, ahí deberá elegir. Si firma un TLC con China, deberá elegir, son países soberanos.

¿Elegir qué?

Si está con el Mercosur o se va con China.

¿Se puede romper el Mercosur?

No se puede hacer las dos cosas. No se puede tener un TLC con un Estado, no se puede avanzar con un TLC y pertenecer al Mercosur, las dos cosas no se van a poder.

Lula asumirá próximamente en Brasil. Desde el entorno de Lula dicen que está interesado en tener un acercamiento a China.

Alberto Fernández también, y lo dijo en Paraguay, pero el Mercosur debe negociar como bloque no unilateralmente. Debemos definir cómo nos insertamos, cuáles son las ventajas que estamos consiguiendo, estos acuerdos tenemos que explicárselo a las empresas, a las pymes, a los trabajadores de nuestro pueblo.