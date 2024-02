Precandidata blanca antiaborto dijo que en Uruguay se condena "por matar animales" pero no "por matar a los hijos"

Además de los principales candidatos a la presidencia por el Partido Nacional, como son Álvaro Delgado, Laura Raffo y Jorge Gandini, hay otros dos que corren (bastante) de atrás en las encuestas. Se trata de Carlos Iafiglioglia, que quiso ser precandidato en 2019 y Roxana Corbrán, una dirigente que fundó la agrupación Fuerza Nacionalista y que en las últimas horas se despachó con una fuerte frase en contra de la interrupción voluntaria del embarazo y la comparó con la muerte de los animales.

"Yo soy provida estrictamente provida. Llegamos a una situación en la que se condena por matar animales, pero no vas preso por matar a tu hijo. Yo soy provida en todo sentido: todo lo que sea quitar la vida yo estoy en contra", dijo en una entrevista con Montevideo Portal.

A su vez, Corbran señaló cuáles serían los cambios que implementaría en la legislación. "Traduciéndose al uruguayo, serían "los nacidos X", que es una alternativa cuando la progenitora no quiere tener el bebé. La persona entra por una puerta a ser progenitor y, del otro lado, lo están esperando los padres adoptivos y ahí no queda de más en el hospital ni en el INAU. Yo hablo del INAU niño cero, porque inmediatamente quedan adoptados. La progenitora si quiere disimular el embarazo se faja, hace lo que quiere. Pasa por una puerta y termina con el tema, pero hace un gesto de amor de darle vida a alguien y los padres que adoptarían a ese bebé estarían esperándolo. Ahí no habría ningún niño en el INAU", agregó.

"Es una alternativa al aborto. La que no lo quiere, es progenitora, y lo entrega. Ni sabe ella quiénes son los padres. Es más, mantiene el anonimato absoluto. Se ponen los datos de enfermedades y mantienen los datos en reserva; el padre adoptivo no tiene ni idea de quién es la madre. No hay alquiler de nada porque no sabe quién es la madre. Se mantiene el derecho de esa persona que no quiere ser madre", aseveró. "Va a tener que fajarse un tiempo y nada más", agregó.

Al igual que Corbrán, el otro precandidato que ha manejado la posibilidad de ir en contra de la ley promulgada en 2012 fue Carlos Iafigliola. "En el tema de la defensa de la vida, parados sobre la propia definición del presidente, en mayo de 2020 dijo que su gobierno iba a ser de agenda provida, que la ley no la iba a tocar, pero que iba a ser todo lo que estuviera a su alcance para bajar la cantidad de abortos que había en Uruguay. Nosotros le presentamos enseguida un proyecto", dijo en enero en entrevista con Telemundo.

"Ese proyecto lamentablemente duerme en un cajón y en nuestro gobierno -es un tema que me duele- en el año 2022 tuvimos la peor cifra de abortos desde que se aprobó la ley en 2012; tuvimos 10.522 abortos". "Creí que íbamos a avanzar pero no, por eso lo vuelvo a poner en primer lugar en la agenda", agregó.