Candidato blanco en Cerro Largo usa la imagen de Lacalle Pou para hacer campaña

El candidato del Partido Nacional para la Intendencia de Cerro Largo, José Yurramendi utiliza imágenes del presidente Luis Lacalle Pou en su spot de campaña electoral, algo que está prohibido por la Constitución.

El diputado colorado Ope Pasquet denunció esta mañana una "flagrante violación" de las disposiciones constitucionales en un spot publicitario del candidato.

Hay que avisarle al Sr. Presidente que su imagen está siendo usada en la campaña electoral, en flagrante violación de lo dispuesto por el art. 77, nral. 5o de la Constitución. Y que me disculpe el amigo Yurramendi, pero esto no se puede hacer. https://t.co/QLPSCP6fbn — Ope Pasquet (@opepasquet) September 14, 2020

"Que me disculpe el amigo Yurramendi, pero eso no se puede hacer", lanzó el legislador a través de su cuenta de Twitter. El artículo 77 de la Constitución señala en su numeral 5° que los mandatarios y los ministros de la Corte Electoral "no podrán formar parte de comisiones o clubes políticos", ni "intervenir en ninguna forma en la propaganda política de caracter electoral".

Diego Vila

"Está vigente", recordó Pasquet en otra publicación.

El candidato nacionalista compartió el spot a través de su cuenta de Twitter el pasado viernes. En él posa junto a Lacalle conversando sobre sus propuestas para el departamento. En el video también aparece la familia del candidato y la esposa del presidente, Lorena Ponce de León. Yurramendi destacó en la publicación que además del tiempo para "hablar de trabajo", también lo hubo para "compartir momentos en familia".

El dirigente y líder de la lista 64 competirá en los comicios con su par nacionalista Pablo Duarte, el colorado John Kennedy Rodríguez y el ex vicepresidente y canciller Rodolfo Nin Novoa por el Frente Amplio.

Si bien nos comunicamos telefónicamente con frecuencia, resulta muy grato retomar encuentros personales, con el Presidente de la República, nuestro amigo @LuisLacallePou . Donde hay tiempo para hablar de trabajo, pero también para compartir momentos en familia.#CerroLargoPuede pic.twitter.com/LTKxe3ctiN — Jose Yurramendi (@jose_yurramendi) September 12, 2020

El Observador intentó comunicarse con José Yurramendi pero no obtuvo respuesta al momento de publicación de esta nota.