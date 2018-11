Caputto volverá a dar pérdidas en 2018, pero calificadora confía en mejora

La calificadora de riesgo CARE actualizó la calificación de las Obligaciones Negociables (ON) emitidas por Citrícola Salteña SA (Caputto) y mantuvo la categoría BB- (uy) de grado especulativo medio.

En el anterior reporte, la agencia había informado sobre la venta de un predio importante que permitiría recomponer pasivos, mejorar el capital de trabajo y enfrentar el futuro en mejores condiciones; asimismo se había logrado un acuerdo de refinanciación con el principal acreedor de la empresa.

La venta del predio se concretó y se bajaron los pasivos, pero un mal año en lo productivo como consecuencia de la sequía del verano 2018, vuelve a complicar los flujos, erosionando el capital de trabajo y dificultando cumplir los compromisos con los acreedores, requiriéndose de nuevas refinanciaciones”, dice el reporte publicado este jueves por la Bolsa de Valores de Montevideo.

El informe señala que luego de una recuperación importante del grupo en 2017 –aunque igualmente con un resultado negativo-, en 2018 la empresa volverá a verificar fuertes pérdidas como consecuencia de una reducción de poco más de un 20% en los ingresos por ventas de fruta fresca. No obstante, esto se verifica en paralelo con una reducción de su endeudamiento como consecuencia de la venta de tierras a la empresa peruana Camposol SA.

En relación al acuerdo de refinanciación firmado con el BROU en agosto de 2017, no se pudo cumplir, y según informa la empresa se adeudan a la fecha (noviembre 2018) tres cuotas del convenio. Hoy restan cobrar US$ 1,5 millones por la venta de tierras que se desembolsarán una vez el Estado autorice a la empresa Camposol a explotar campos en Uruguay.

“Una vez que eso ocurra ese dinero se destinará al pago de la refinanciación con lo que se cancelarán las cuotas atrasadas y las que venzan hasta abril de 2019”, dice el reporte de CARE.

Por otro lado, como resultado de la venta del predio de El Espinillar, el grupo se comprometió a realizar un pago adelantado del orden de US$ 1,1 millones (10% de la emisión) a los tenedores de las ON emitidas. Este pago se hará en cuotas, ya se realizó la primera y se está al día con dicho compromiso, según el informe. La emisión realizada hace más de dos años colocó títulos por US$ 11 millones con vencimiento en 2026.

El reporte de CARE agrega que desde el punto de vista productivo, la empresa reduce en el corto plazo la proporción de producción propia exportada, pero la venta del predio incluye un compromiso de brindarle servicio de packing a los nuevos propietarios por al menos cinco años.

Además, el informe da cuenta que el mantenimiento de las condiciones favorables esperadas para los mercados estratégicos como EEUU, Europa y China, a los que se orienta la emisora, así como el mantenimiento de la reputación en los mismos verificada por CARE, permiten pensar que de procesarse los acuerdos necesarios así como las capitalizaciones previsibles, podría revertirse la situación global de Cítricola Salteña.