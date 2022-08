Cárceles enfrentan un "tema gigante" : cinco presos se suicidaron y 39 lo intentaron en lo que va del año

El año pasado hubo 16 suicidios en las prisiones uruguayas. Estaban presos por tráfico de estupefacientes, homicidios, delitos sexuales, rapiña y violencia de género. Un caso más que en 2020 y el doble que en 2019. Según los datos oficiales cinco de las personas que cometieron suicidio tenían entre 20 y 30 años. Otros nueve tenían entre 30 y 40 los otros dos eran mayores a esa edad. En lo que va de 2022 ya hubo cinco casos, en los que tres de ellos eran menores de 30 años.

En lo que respecta a los casos de este año tres de las cinco autoeliminaciones, el 60%, ocurrieron en el primer mes de reclusión. Dos de los casos en el propio Centro de Derivación a donde los reclusos son dirigidos antes que se determine la cárcel en la que tendrán que cumplir su pena. El año pasado ese guarismo había sido del 31%, y en 2020 fue el 40%.

Así lo indicaron ante el Parlamento representantes del Ministerio del Interior que concurrieron que informar sobre la situación de sistema. Por otra parte, en lo que va de este año ya hubo 39 intentos de suicidio. El año pasado habían totalizado 54. Según el director del Instituto Nacional de Rehabilitación (INR), Luis Mendoza, en su mayoría son jóvenes de entre 20 y 30 años de edad. En su mayoría, a través de ahorcamiento. "La mayoría utilizan prendas de vestir o sábanas", dijo.

La atención de los problemas de salud mental es uno de los grandes debes del sistema, según admiten las autoridades. Este año el ministerio finalizó la construcción de un "anexo" del Hospital Vilardebó en el edificio céntrico en el que estaba la Cárcel Central. Esto se debió según Mendoza a que, por una medida sindical vigente desde 2015, en ese hospital ya no se aceptan pacientes que lleguen desde una prisión. Los motivos: La generación de repetidos motines e intentos de fuga.

Según el director del INR en lo que va del año los equipos técnicos pudieron prever que había 252 presos que podían intentar atentar contra su vida. El año pasado fueron 405 casos.

"La salud mental es un tema gigante que tenemos planteado", reconoció Mendoza. Un problema que, adelantó, es particular entre las mujeres. El director reconoció que, en ciertos casos, "no es como para que estén en una cárcel", señaló.

El director de Convivencia y Seguridad del Ministerio del Interior, Santiago González, sostuvo al respecto que se están dando pasos para que los reclusos cuenten con atención médica de calidad. El problema, dijo, es la falta de interés de psiquiatras. "ASSE no puede contratar psiquiatras porque no hay", expresó. "Se hacen llamados, con muy buena paga, pero no se presentan. Queremos invertir, pero no tenemos a quién contratar".

Las cifras oficiales indican que el año pasado 86 personas fallecieron en prisión por distintas causas. Del total, 21 casos correspondieron a homicidios, lo que equivale a decir que murieron asesinados en una cárcel el 0,15% de los internos del sistema. En los seis primeros meses de este año hubo cinco homicidios. Según Mendoza, constituye una disminución en términos porcentuales, si se toma en cuenta que, en comparación con diciembre de 2021, hoy hay 659 reclusos más.

En términos globales, desde que asumió este gobierno el 1 de marzo de 2020 hubo 39 asesinatos en las cárceles. Del total, 23 casos están aclarados. En otros 14 el autor fue identificado pero aún no existe resolución judicial. En los dos restantes, ni siquiera se pudo identificar a los responsables.

En lo que va de este año hubo 17 muertes en prisión, según el Ministerio del Interior. A los cinco suicidios se le agregan otros cinco homicidios y siete fallecimientos por diversas patologías.