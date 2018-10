Cargos en entes: el pedido de Lacalle Pou, la llamada de Argimón y la negativa de Vázquez

Es tal la distancia entre el presidente Tabaré Vázquez y el principal líder de la oposición, el senador del Partido Nacional, Luis Lacalle Pou, que este último tuvo que pedirle a la presidenta del directorio, Beatriz Argimón, que fuera ella quien le consultara si iba a llenar las vacantes de los directores que renunciaran para dedicarse a la campaña electoral. Y la respuesta del presidente fue la siguiente: “voy a hacer lo mismo que hizo mi primer gobierno, no voy a sustituir las vacantes de ningún partido”, según supo El Observador en base a fuentes políticas. En la conversación, Argimón le dijo que la llamada era por un tema humano, no político, y el presidente le expresó que lo entendía.

Tras hablar con Vázquez, Argimón llamó a los secretarios de bancada de los sectores con cargos para avisarles de la situación.

Hacía quince días que el senador y mano derecha de Luis Lacalle Pou, Álvaro Delgado, venía negociando sobre el tema con el prosecretario de la Presidencia, Juan Andrés Roballo, pero este le manifestaba que Vázquez todavía no había definido una postura, algo que irritó a dirigentes nacionalistas.

La molestia quedó de manifiesto cuando Alfonso Lereté anunció su renuncia como director de la Administración de Ferrocarriles del Estado (AFE) para dedicarse a la campaña electoral, ya que su objetivo es obtener una banca como diputado por el departamento de Canelones. En conferencia de prensa, Lereté criticó al presidente y lo acusó de haberle provocado “angustia” durante la última semana.

“Hace cinco días que en lo personal me ha generado angustia, impotencia y hasta problemas en la interna de mi familia. Usted podría haber tomado la decisión hace un mes y no llegar al límite del plazo constitucional y no generar angustia y tristeza”. El dirigente dijo que tomaba la decisión con el respaldo de Luis Lacalle Pou, quien previamente le había sugerido que permaneciera en el cargo.

La decisión de Vázquez de no llenar las vacantes provocó que los otros dos directores del sector Todos, Juan Curbelo (Administración Nacional de Puertos) y Gustavo Borsari (Agencia Nacional de Vivienda), dieran marcha atrás con su decisión de renunciar y permanecerán en sus cargos, según confirmaron ambos a El Observador. En tanto, Diego Labat seguirá en Ancap, ya que no tenía previsto renunciar.

También renunció este jueves el director del Instituto Nacional de Inclusión Social Adolescente (Inisa), Álvaro Viviano, que pertenece a Alianza Nacional para dedicarse a la campaña electoral por la Lista 250 de Jorge Gandini, que apoya a Jorge Larrañaga. Ante la prensa, Viviano dijo que se iba “reconfortado” y que quedaba mucho por hacer.

“Cuatro o cinco ratas no pueden empañar el trabajo que se hace todoel tiempo. Los gurises han cometido sus faltas, pero nosotros tenemos que ser portadores de un fuerte contenido para que tengan otro proyecto de vida. Me siento profundamente halagado de haber estado acá este tiempo”, manifestó antes de ser reconocido por la presidenta del Inisa, Gabriela Fulco, quien lo calificó como un “director que ha hecho valiosos aportes”.

Los directores por el Partido Colorado, Fitzgerald Cantero (Banco de Seguros del Estado) y Eduardo Elinger (Banco República) también dejarán su silla vacía, para dedicarse a la campaña electoral, según confirmó El Observador. Elinger la presentó el miércoles, mientras que Cantero lo hará este viernes. Otros directores políticos colorados como Gustavo Cersósimo (Banco Hipotecario del Uruguay) y José Amy (UTE), seguirán en sus cargos.

En el oficialismo no se prevén renuncias de los directores políticos. El único que dejó su cargo fue Mario Bergara (Banco Central del Uruguay), para ser precandidato a la Presidencia por el Frente Amplio. Su lugar será ocupado por el economista Alberto Graña, cuya venia fue enviada por el gobierno al Parlamento el 15 de octubre.

Al límite del plazo

El sábado se vence el plazo para que presenten las renuncias, de acuerdo al artículo 201 de la Constitución, el cual señala que "los miembros de los directorios o directores generales de los entes autónomos y de los servicios descentralizados, para poder ser candidatos a legisladores, deberán cesar en sus cargos por lo menos doce meses antes de la fecha de la elección".

La norma agrega que "en estos casos, la sola presentación de la renuncia fundada en esta causal, determinará el cese inmediato del renunciante en sus funciones. Los organismos electorales no registrarán listas en que figuren candidatos que no hayan cumplido con aquel requisito".