Carina Zampini habló por primera vez tras la muerte de Gerardo Rozín: "Es doloroso que se haya ido tan joven"

El pasado 11 de marzo se cumplió un año desde la muerte del periodista argentino Gerardo Rozín. A lo largo de este tiempo Carina Zampini, quien fue su compañera en la conducción de Morfi, se mantuvo alejada de las cámaras. Pero el viernes fue invitada al programa Socios del Espectáculo, donde habló por primera vez sobre la pérdida de su compañero.

La actriz, que se encontraba promocionando Pasaplatos –su nuevo programa en la pantalla de El Trece– se refirió al rol que ocupó Rozín en su decisión de saltar a la conducción televisiva.

“Lo de la conducción fue algo que me llegó, pero tampoco fue buscado de una manera estratégica. Yo no soy una persona estratega, de por sí en nada en mi vida. Y se dieron así las cosas, por distintas razones. Yo todavía estaba contratada por Telefe, no había ficciones para hacer, había que esperar y me ofrecieron conducir”, dijo la actriz reconocida por sus papeles en telenovelas desde Ricos y Famosos hasta Dulce Amor. “Fue Gerardo el que pidió que lo acompañara en el programa, tras ver un piloto”, agregó.

Fue entonces cuando la panelista Paula Varela le hizo un comentario que la emocionó: “Tuviste un gran maestro, eso es muy importante también”.

“Gerardo era un excelente productor, yo aprendí mucho de verlo a él, de verlo hacer, conducir, armar mientras conducía. Y es fuerte verlo porque es re doloroso que se haya ido tan joven, de la forma en la que se fue”, continuó.

Zampini fue la primera conductora de Morfi y de La peña de Morfi junto a Gerardo Rozín hasta su renuncia en 2016, luego también participaron de la conducción de los programas otras figuras como Jésica Cirio, Julieta Prandi y Zaira Nara.

Pero la actriz y conductora habló también sobre el vínculo que tuvo con el conductor y productor en el último tiempo: “Tuve la suerte de poder acompañarlo el último año. Yo supe todo el último año, cuando mucha gente no sabía lo que él estaba atravesando. Él quiso que sea así, compartimos conversaciones y demás”. Gerardo Rozín murió a los 51 años a causa de un tumor cerebral.

“La verdad es que [fue] gratamente sorprendente la forma en la que él, con todo lo que significa, transitó y se preparó para lo que sabía que era inevitable. Y se ocupó de preparar a los demás”, concluyó.