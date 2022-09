Carlitos Balá con "Minguito" en Polémica en el Bar: recordá la emotiva entrevista

Carlitos Balá, el emblemático humorista argentino, murió a los 97 años, luego de haber sido internado de urgencia por un cuadro de presión baja y mareos. En los últimos años, una de las entrevistas más recordadas a Balá es la que le hizo Miguel Ángel Rodríguez, en la piel de "Minguito", en Polémica en el Bar.

El encuentro entre los dos comediantes se dio en 2016. En ese entonces Balá tenía 91 años y decía sentirse de 30. "No me siento de mi edad. Me siento de 30, 40 o 50".





"Vivo acá todo el día, soy muy casero", le dijo Balá a "Minguito" cuando abrió la puerta de su casa, luciendo su clásico corte de pelo "honguito".

El primer tema que tocaron fue la infancia y de esa época el humorista recordó a sus padres. "Mi viejo era carnicero. Yo jugaba con las pesas de la balanza. Hacía teatrito con los cajones de verdura, hacía títeres. Mi vieja era graciosa también, nos hacíamos los ingleses", señaló.

"Yo lo hago de corazón, porque me gusta hacer reír", respondía Balá cuando Rodríguez le recordaba todos los papeles por los que había pasado a lo largo de su carrera.

Y también recordaron algunas de las frases más emblemáticas del humorista, como "ea ea ea pepe". "Era un sordomudo de Rosario. Yo le decía: 'Viejo, no se puede dormir con vos, habla más bajo'. Y me señalaba el flequillo ('ea ea ea pepe') diciéndome que yo era loco".