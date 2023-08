Carlos Manta, neutral de la AUF: "Veía venir que Bielsa no iba a citar ni a Suárez ni a Cavani"

El neutral de la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF), Carlos Manta, admitió este domingo al mediodía que "veía venir que Bielsa no iba a citar ni a Suárez ni a Cavani" para la selección uruguaya que tomará parte de las dos primeras fechas de las Eliminatorias rumbo al Mundial de Estados Unidos, Canadá y México de 2026.

El técnico celeste, hizo su trabajo y elevó a la AUF la lista de entre 30 y 35 jugadores reservados para los partidos ante Chile y Ecuador, los dos primeros de las Clasificatorias.

Ante los chilenos, Uruguay será local en el Estadio Centenario el próximo 8 de setiembre en el Estadio Centenario, en tanto luego viajará para jugar en Quito ante los dueños de casa el martes 12 a la hora 18 uruguaya.

Si bien Bielsa no dio a conocer la lista, tal como tampoco lo hizo en la fecha FIFA de junio para los amistosos contra Nicaragua y Cuba, que fueron sus dos primeros compromisos al frente de la celeste.

No obstante, como suele suceder, se filtró la noticia de que ninguno de los dos goleadores históricos como Luis Suárez ni Edinson Cavani la integran.

Manta habló de la celeste

Manta sostuvo este domingo en el programa Punto Penal de canal 10 que "veía venir que Bielsa no los iba a citar".

Además, indicó que "los integrantes del Ejecutivo no sabíamos que Bielsa no iba a convocar a Suárez ni a Cavani. Había un hermetismo total".

Cabe recordar que el lunes de la semana pasada, Manta admitió que fue a presentarse ante Bielsa en el Complejo Uruguay Celeste "y no me dio la más mínima bola", según informó Referí.

En esa nota con el programa "Minuto 1" de Carve Deportiva, sostuvo: "Es muy difícil llegar a él. Con Matías somos los que estamos encargados de estar cerca de las selecciones en general y todavía no tuvimos un vínculo con él. Lamentablemente no tiene el gusto de conocerme. Fui a presentarme al Complejo Uruguay Celeste y no me dio la más mínima bola. Tengo la marcha atrás nuevita y me fui. Le dije a su ayudante que había hecho 200 km para presentarme y no tuve el gusto. Voy a ver si me devuelve la nafta de los 400 km que hice para conocerlo. Ya vamos a viajar juntos y va a conocer que Carlitos Manta no se calla".