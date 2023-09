Carlos Perciavalle contó sobre la admiración de China Zorrilla a Líber Seregni

A nueve años de la muerte de la actriz Concepción Matilde Zorrilla de San Martín Muñoz del Campo, más conocida como China Zorrilla, su hermano de la vida, Carlos Perciavalle, participó en el homenaje que desde el ciclo Vivo Para Vos de Canal 9 de Argentina le realizaron.

Durante el programa conducido por Julián Weich y Karin Zabala se rememoraron algunos pasajes de su extensa vida artística con una recopilación de trabajos en televisión, teatro, y cine, enriquecida por el valor testimonial de Perciavalle.

Dentro de las innumerables anécdotas y vivencias que el actor uruguayo compartió, recordó una ocurrida durante la liberación de Líber Seregni: "China me decía; ¿Sabés una cosa? Qué divertido vivir con alguien que no piense igual que uno. Porque si pensás todo igual es un opio. Qué mamarracho, que horror. Sobre todo en política. Yo nunca hablo de política y China tampoco. Teníamos algunas opiniones divergentes, pero eso no hacía mella en nuestra amistad. Éramos amigos del alma hasta la muerte. A ella le causaba gracia. Siempre decía 'vos y yo, cuando estamos de acuerdo, nos llevamos el mundo por delante; cuando no lo estamos, es lo divertido'".

"Yo me acuerdo que ella tenía admiración por Líber Seregni en el Uruguay. Y estábamos pescando en casa a la madrugada, y estaba China en zapatillas con un camisón, un abrigo por arriba. Éramos cuatro o cinco personas pescando y el único que no pescaba nada era yo. Y China sacaba pejerreyes y más pejerreyes y yo nada. De repente aparece la casera gritando '¡China, China, acaban de liberar a Seregni'. China largó la caña, salió con las chancletas, con el camisón, con ese abrigo que tenía, se tomó el auto y se fue a Montevideo. Y al rato, ya había puesto la televisión en mi casa, la vi aparecer en el balcón de Seregni igual como estaba pescando conmigo. Con chancletas, con camisón, abrazándolo a Seregni. Esa era la China".

Más adelante y sobre algunos rumores de su vida afectiva, Perciavalle comentó: ¨Mucho se ha conjeturado y se habla, que tuvo romances, que no tuvo romances. Yo puedo asegurarles, nunca hable del tema, porque ella era de otra generación, otra educación. Pero les aseguro que China tuvo sus romances muy bien vividos, muy disfrutados. Como corresponde, no hablaba del tema, pero yo sé porque hemos convivido muchos años, y yo también he tenido una vida privada, ella también la tenía. Lo digo porque se dicen tantas cosas por ahí, China era alumna del Sacré Coeur (colegio religioso de niñas, ubicado en Av. 8 de octubre, actualmente el edificio central de la Universidad Católica de Uruguay). Conoció el amor, fue ardiente y se divirtió mucho", concluyó.