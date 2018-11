Carrasco: "Agradezco a la gente que confió y que no tiene morbo"

Juan Ramón Carrasco, fiel a su estilo picante, agradeció a la gente que confió en su trabajo como entrenador de Fénix: "Agradezco a la gente que confió y el cariño y el beso para aquella gente que incondicionalmente no tiene morbo, ¡qué palabra esa!, ¡qué palabrita eh!, que no tiene morbo, que les gusta que tenemos un fútbol que apuesta para adelante, para ganar y hoy se dio", dijo en VTV al final del partido que su equipo le ganó 2-1 a Torque y logró la permanencia en Primera división.

Sobre el partido de este sábado, el técnico expresó: "Sufrimos al final, hemos tenido la superioridad futbolística, de repente no con la contundencia que nos merecemos, pero hoy hicimos dos goles importantes, logramos el objetivo que era permanecer en la A como creo que lo merecimos".

Agregó que durante el torneo "dejamos muchos puntos en camino injustamente, pero hoy la realidad nos dice que tenemos para seguir y felicitar a los muchachos porque en ningún momento se apartaron de la idea. Como siempre digo, salvo el partido con Nacional y el primer tiempo con Danubio, después fueron fieles a la idea, buscando el arco rival, jugando en toda la cancha".

También subrayó el apoyo de los hinchas: "Es el premio a la gente que vino a aportar su granito de arena, mandaron una arenga exjugadores, hinchas, la verdad que para poner la piel de gallina, y ni que hablar a la familia que sufre más que yo porque uno está curtido, uno sabe que el trabajo está, los jugadores lo ejecutan, a veces el fútbol tiene esas cosas, por eso dentro de todo sé que hoy nos toca quedarnos, pero si no hubiese sido así iba a hablar de la misma manera porque no me subo ni vendo humo".