El Fénix de Carrasco se quedó en Primera división

En una tarde de sol, con 2.000 personas en las tribunas del Parque Capurro, Fénix le ganó 2-1 a Torque en la última fecha del Clausura y consiguió el objetivo de permanecer en la Primera división para la próxima temporada. Los goles del equipo que dirige Juan Ramón Carrasco fueron marcados por Mathías Acuña a los 16 minutos y por Brian Olivera a los 45.

Torque, que descendió a la Segunda división con la derrota, logró descontar a los 86 minutos por intermedio de Matías Roskopf y le puso incertidumbre al final del partido, porque si empataba, el que descendía era Fénix.

El conjunto de Capurro fue muy superior en el primer tiempo. La velocidad de Leonardo Fernández, de Mathías Acuña y de Brian Olivera, crearon peligro cada vez que pasaron la mitad de la cancha. Antes del gol de Acuña el local ya había generado dos ocasiones claras para convertir frente a ninguna de los celestes.

Acuña abrió la cuenta con un ajustado remate al caño zurdo del golero Fiermarín. Enseguida hubo otro gol de Acuña, pero fue anulado por intermedio del línea Mauricio Espinoza. Mal anulado, porque el delantero no estaba en posición adelantada.

Torque no tenía sorpresa en ataque, aunque a los 43 minutos, tras un remate de Sena, el balón rebotó en el brazo de Tito Ferro que estaba dentro del área. Andrés Cunha no tenía al VAR para consultar, por lo que no sancionó la penal y dio tiro de esquina para el visitante.

En la réplica de esa incidencia, Fénix consiguió el segundo gol tras una buena combinación ofensiva. Lo hizo Brian Olivera.

Por lo que se vio durante esos 45 minutos y el inicio del segundo, donde el equipo de Carrasco tuvo oportunidades de marcar el tercero, no se presagiaba un final ajustado. Es más, un minuto antes de que descontara Torque, Olivera pudo haber aumentado, pero el golero Fiermarín le adivinó la intención y se quedó con la pelota "picada" por el atacante.

En la recarga descontó Roskopf y Torque se mandó arriba a buscar el empate que lo salvara del descenso. Pero el segundo gol no llegó.

Así fue que Fénix, que empezó el año dirigido por Nathaniel Revetria y desde la tercera fecha del Intermedio lo tomó Carrasco, logró el objetivo de quedarse en Primera. En cambio Torque, que ascendió este año, que tiene el patrocinio del Manchester City, que sorprendió venciendo dos veces a Peñarol y jugando la final del Intermedio contra Nacional, volvió a la B.

Los otros dos equipos descendidos fueron Atenas (que este sábado perdió 5-0 contra Progreso) y El Tanque Sisley que no se presentó a jugar el Campeonato.