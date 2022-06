Cartelera semanal de remates

Martes 28

1. Céntrica casa en Paysandú. En avenida España 1638. 2. Complejo Turístico en Termas del Daymán. En calle 2 y calle Pública. 3. Terreno con mejoras en Daymán. Calle Pública esquina calle 15. 4. Terreno sin mejoras en Daymán. Calle Pública esquina calle 15. Sin base en US$. En ANRTCI. Hora 13:30. Stefanoli. Tel. 099619141.

Miércoles 29

Casa en Ciudad de la Costa. Calle Olmos entre Brasilia y República Argentina. Sin base en US$. En Misiones 1365. Hora 14:30. Bavastro. Tel. 29155801.

Terrenos en Punta del Diablo. Cuotas desde US$ 110. Remates online. Lucas Etcheverrito. Tel. 099742800.

Solar de terreno en Punta Negra. Sin base en $. Club Español de Montevideo. Hora 14:30. Javier Suarez. Tel. 099972461.

Jueves 30

Edificio Leyendas. Sin base en US$. En ANRTCI. Hora 15:30. Molina. Tel. 099634318.

Vivienda en San Carlos, barrio Parque Anita. Calle los Fresnos S/N Sin base en US$. En Centro Español de Maldonado. Hora 14:30. Wolf. Tel. 29158546.

Excepcional camioneta Audi Q7. En excelente estado. Sin base en US$. En ANRTCI. Hora 15:30. Dionisio Texeira. Tel. 099813976

Casa en la Blanqueada. Mariano Moreno 2363. Sin base. En ANRTCI. Hora 13:30. Eduardo Franchi. Tel. 095630352.

Semanales y otros

Martes 28

Castells (Galicia 1069) 9 horas. Materiales para la construcción.

Castells (Galicia 1069) 14 horas. Máquinas y herramientas.

Remates Yaro (Yaro 1121) 14 horas. Importantes piezas de mobiliario, adornos y antigüedades.

Miércoles 29

Castells (Galicia 1069) 14 horas. Mobiliario y objetos de arte.

Jueves 30

Bavastro e Hijos (Misiones 1366) 9 y 13:30 horas. Tradicional de los jueves.

Castells (Galicia 1069) 9 horas. Electrodomésticos y mobiliario de oficina.

Castells (Galicia 1069) 14 horas. Bazar, menudencias y objetos vintage.