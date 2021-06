Castaingdebat, sobre Bartol: "Nunca tuvo el papel que deben jugar los outsiders" en política

"En esto muchas veces no terminás haciendo lo que querés sino lo que debés". Con esa disyuntiva, y definiéndose a sí mismo como un "soldado" del presidente, el diputado y exsubsecretario del Ministerio de Desarrollo Social (Mides) Armando Castaingdebat asumió que está preparado para adoptar un rol "mucho más ejecutivo" dentro del gobierno y cree que, pese a que aún valora su tarea como legislador y que el propio Luis Lacalle Pou no "sabe" dónde lo necesitará, siempre tendrá una "función" de acople durante el quinquenio.

Convencido de que el exministro Pablo Bartol podría haberse desempeñado mejor desde un "rol de asesoramiento" y "no tanto en la primera línea de fuego", Castaingdebat reconoció que el jerarca era un "outsider" pensado "para otro Uruguay", que no tuvo el tiempo "para demostrar o hacer" lo que, a su parecer, podría haber hecho. Sin embargo, también coincide con el criterio que tomó el presidente Lacalle Pou para desvincularlo porque, entiende, el ministerio precisaba cargarse de un caparazón político durante un "momento tan complejo" del país, a pesar de sus condiciones. "Creo que comparto la visión de Luis de que era necesario tener una impronta más política. Muchos periodistas me han preguntado qué significa y es difícil de transmitir en una palabra, pero impronta política es poder tener la capacidad de articular rápidamente con los actores políticos", dijo en diálogo con Búsqueda.

En ese sentido, expresó que Bartol "nunca tuvo" en mente el papel que "pueden o deben jugar" los "realmente outsiders" del sistema político. "Capaz lo que Pablo nunca tuvo, y eso ya es una discusión más de fondo, es qué papel pueden, deben o juegan aquellos realmente outsiders de la política. Su caso no es el único ejemplo que llevamos en estos dos años de gobierno, no solo en el equipo, sino en actores que apostaron a otras cosas… Yo soy un defensor del sistema político uruguayo, porque creo que es la gran fortaleza que tiene este país. No creo que no haya lugar para los outsiders. Sí, hay lugar para los outsiders, pero hay momentos del país donde… y si no, basta pensar en (el exministro de Economía y Finanzas, Alejandro) Atchugarry, que sin ser contador en base a su jerarquía política, cuando parte del sistema político pedía un default él logró posicionar a Uruguay para que quedara pronto en una salida, que es la que hoy nos permite capitalizar cosas que se hicieron en 2002", opinó.

Castaingdebat, ahora parado desde su bancada como legislador de Flores, está convencido de que su perfil es "mucho más ejecutivo" y dijo que por esa razón va "una o dos veces por semana" a Presidencia para reunirse con el secretario Álvaro Delgado o algún ministro y plantear sus sugerencias. Tal vez desde otro lugar, pero con la misma impronta de aportar al ministerio, aseguró que sigue asesorando al actual ministro Martín Lema, su yerno, a quien, según plantea, le "come la oreja" sin tener el cargo de subsecretario. Tanto así que, admitió, le sigue sugiriendo temas y confía en que, junto a los otros integrantes del ministerio, consiga "comulgar con la gente" para obtener "resultados".

"Creo que yo hubiera sido un buen complemento de Martín. Después nos dimos cuenta de que para ser un buen complemento de Martín no necesitaba el cargo de subsecretario. Y si yo me quedaba en el Mides era entrar en una discusión que no le hacía bien a Martín", dijo sobre la polémica jurídica que lo incentivó a dejar el puesto.

"Uno hace las cosas que tiene que hacer y no lo que quiere hacer. En definitiva, eso fue lo que terminé haciendo, porque entendí que si yo permanecía en el Mides hubiera entrado en una discusión totalmente contraproducente que le iba a hacer mal a Martín, a mí, pero fundamentalmente mal al presidente. Y en esa línea fue que entendimos que nosotros para ayudar a Martín, o colaborar o sugerir no precisamos el cargo de subsecretario, y lo podemos hacer desde cualquier lugar", concluyó.