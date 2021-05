Castaingdebat, tras abandonar el Mides: "Llegué con pocas ganas" pero "le agarré cariño"

Armando Castaingdebat dijo que cuando asumió el Ministerio de Desarrollo Social lo hizo "con pocas ganas" y que con el tiempo le agarró "cariño". El ahora exsubsecretario dejó la cartera tras la desvinculación del anterior ministro, Pablo Bartol, y la designación del nuevo líder de la cartera, su yerno, Martín Lema.

En diálogo con El Observador este lunes, cuando salía de Presidencia, Castaingdebat dijo que si bien tenía "pocas ganas" cuando empezó, le agarró "cariño" al ver la relevancia que tenía para el país.

"Llegué con pocas ganas al ministerio y lo aprendí a querer. Voy a seguir colaborando en lo que me toque estar. Ahora volví como diputado. Me jacto de ser un conocedor del país. Conozco muy bien la realidad de todo el Uruguay. Estar en el Mides me cambió el relato que había. Me encontré con un Uruguay mucho más débil y vulnerable de lo que tenía (en mente) y de lo que construyeron los relatos en la última campaña electoral", dijo luego este martes en Desayunos Informales.

El exsubsecretario del Mides admitió que su salida fue con el fin de "proteger al presidente", que la desvinculación de Bartol estuvo ligada a una decisión de darle una "impronta más política" a la cartera, como informó El Observador, y dio detalles de las diferencias que mantuvieron. "Los problemas que había entre Bartol y yo o con Martinelli eran los mismos que habría en cualquier familia o matrimonio. Ningún problema fue un impedimento para llevar a hacer algo. Siempre fui respetuoso de Bartol y la última palabra la tenía él. Hoy el ministerio tiene una estructura del corazón del presidente y eso da cuenta de la importancia", aseguró.

Y agregó: "Me tocó tomar una decisión que tiene que ver con proteger a nuestro presidente. Yo era consciente de la necesidad de un cambio más político en el ministerio. El presidente el sábado cesó al ministro y automáticamente cesó al subsecretario. Entendí que lo mejor era que diera un paso al costado. Eso fue lo que hicimos y la verdad que estamos contentos de poder colaborar en el gobierno. Nuestro compromiso es cuidar y proteger al presidente.

Castaingdebat, que dejó su cargo el lunes, respaldó la gestión de Bartol argumentando que "dio una lección de vida" a los que trabajaron junto a él, aunque precisó que el ministerio necesita de un giro "más político" y "más articulado" para lograr una "mejor ejecución".

"Soy un respetuoso de lo político y creo que ahora es un momento del Mides para una conducción política. Eso no quiere decir que el Mides se transforme en una plataforma política", dijo y explicó: "Tenemos que poner los instrumentos que el ministerio tiene para llegar a los beneficios de la gente. Para lograr un verdadero impacto en el público destinatario es que tenemos que actuar codo a codo con los diferentes organismos del Estado".