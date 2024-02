Causa Antel Arena: Gurméndez dijo que cambio de fiscal incidió en el archivo

El precandidato colorado y expresidente de Antel, Gabriel Gurméndez, señaló que "discrepa" con el archivo de la causa por la construcción del Antel Arena y que más allá del dictamen fiscal, la valoración "ética" lleva a que se hizo "un uso y abuso de los dineros de la gente".

"El dictamen del fiscal, nosotros con mucho respeto, no lo compartimos. Discrepamos. Valoramos que se han ponderado los hechos y las pruebas de una manera que va unidireccionalmente al archivo del caso. El fiscal no ha encontrado elementos para tipificar delitos. Con todo derecho, nosotros no compartimos", dijo este jueves en rueda de prensa.

De todos modos, señaló que más allá del dictamen fiscal, hay que hacer "una valoración ética". "Creo que el juicio definitivo de los uruguayos es lo que nos importa. Se ha hecho un uso y abuso de los dineros de la gente. Antel llevó adelante una obra que no era necesaria para Antel. Lo hizo para la Intendencia", agregó.

"Costó tres veces de lo que se pensaba, con contratos confidenciales, a dedo, sin licitación y esto va mucho más allá que la opinión de un fiscal. Son los uruguayos que deben valorar esto porque es el uso de la plata de la gente y los bolsillos de la gente", aseveró.

"Aquí no hay victimización. La víctima es la gente. Como dice la frase, terminan pagando los nabos de siempre. Se apagan los reflectores, se van los titulares y allí quedan estos costos adicionales, esas escuelas que no están, esos CAIF que faltan, esas policlínicas que no se encuentran, el agua que faltó o los recursos para financiar la seguridad", señaló.

"Nos preocupa que este archivo no vaya a abrir el camino para que en el futuro se pueda hacer cualquier cosa con el dinero de los uruguayos sin ningún tipo de freno, sin ningún tipo de control. Vamos a trabajar en serio para que se respeten los dineros de la gente. Que no haya un retroceso, que no volvamos a vivir lo del Antel Arena, lo de Ancap y lo de Pluna que ahora nos vuelve a pegar. Apelamos a que los uruguayos juzguen en las urnas como quieren que se manejen la plata de todos", concluyó.

A su vez, Gurméndez se volvió a referir al enlentecimiento que tuvo la causa luego de que Alejandro Machado sustituyera a Enrique Rodríguez como fiscal de la investigación. "En su momento opinamos que era una causa que estaba hace tiempo presentada. Había tenido una actitud muy diligente el fiscal anterior. Luego hubo un cambio de fiscal, sentimos que la causa entró en un proceso de enlentecimiento y terminó en este proceso de archivo".

Luego del archivo de la causa, Carolina Cosse señaló que había sido víctima de una "operación política". "Intentaron una operación política contra mi. La Justicia nadie puede negar que se tomó su tiempo y al final hoy archiva el caso", sostuvo este jueves en rueda de prensa.

"Fue una trayectoria de ataques sistemáticos contra mi persona. Si recuerdan hace un tiempo los ediles del Partido Nacional generaron una iniciativa de juicio político que cuando llegó al Parlamento no prosperó. Al mismo tiempo desde una parte del Directorio de Antel se generó una pseudo auditoría para generar todo un caso penal en mi contra. Reafirmo mi constancia en las instituciones republicanas", aseguró.