Cavani despidió el año con un comunicado contra su sanción, y comenzó 2021 en familia

La familia Cavani les desea un Feliz 2021❤️...Nunca se olviden que aunque sea difícil siempre hay un motivo para seguir. Salud 🥂.



The Cavani family wishes you a happy 2021❤️. Never forget that even if it is difficult, there is always a reason to continue. Health 🥂. pic.twitter.com/uTaVMvTFg1